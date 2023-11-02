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Їздити в лікарню більше не потрібно — в Україні повноцінно запрацювала електронна черга для ВЛК

2 листопада 2023 19:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Їздити в лікарню більше не потрібно — в Україні повноцінно запрацювала електронна черга для ВЛК
Військово-лікарська комісія. Ілюстративне фото: портал "Мілітарний"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військовослужбовців у військових поліклініках. Повідомляється. що її впровадження у військових поліклініках сталося ще навесні.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Повідомляється, що записатися на проходження комісії ВЛК та до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через електронну чергу можна як у реєстратурі медзакладу, так і віддалено у начмеду військової частини.

"Протягом останнього місяця майже половина пацієнтів військових поліклінік записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь", — кажуть у Міноборони.

Наразі сервіс розгорнутий в усіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторне ВЛК без шпиталізації, а найактивніше  додатком "єЧерга" користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці. В оборонному відомстві кажуть: метою виступає залучення всіх начмедів військових частин ЗСУ до користування сервісом для завчасного запису на ВЛК.

"Одна з основних переваг – для військових зникає потреба приїздити до поліклініки на 8 ранку та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря", — не ховають позитивних емоцій в оборонному відомстві. 

На основі записів та проходження військово-лікарської комісії представники закладів аналізують дані щодо завантаженості та дефіциту спеціалістів. І в разі потреби шукають додаткових профільних спеціалістів як серед мобілізованих медиків, так і серед цивільних спеціалістів.

Доступ до "єЧерга" відкрито для всіх начмедів. Для того, аби військовослужбовці отримали можливість записуватися через "єЧерга",  начмед має звернутися до закладу охорони здоровʼя, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від нього інструкцію для подальшої реєстрації. Після цього для нього відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК, та на прийом до лікарів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що в Україні запустили електронний реєстр військовозобов’язаних. Натомість у Міноборони планують купувати крупи та хліб для ЗСУ окремо від каталогу з метою здешевити продукти. 

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