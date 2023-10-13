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Вручение повесток на работе: что нужно знать работодателю

13 октября 2023 02:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вручение повесток на работе: что нужно знать работодателю
Мужчины обсуждают рабочий вопрос. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому по закону повестки могут вручать на работе. Работодатель должен сообщить военкомату и проконтролировать явку работника в ТЦК и СП после получения повестки.

Об этом сообщает ТСН.

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Что делать работодателю после получения повестки от ТЦК на предприятие

Так, адвокат Андрей Карпенко рассказал о перечне действий после получения от ТЦК повестки на предприятие:

  • издать приказ об уведомлении призывников и военнообязанных об их вызове в ТЦК и СП;
  • доказать приказ до сведения призывников в части, касающейся обеспечения их прибытия по вызову в ТЦК и СП;
  • в трехдневный срок отправить копию приказа в ТЦК и СП;
  • проконтролировать результаты оповещения и прибытия призывников и военнообязанных ТЦК и СП.

"Если работник отказывается от подписи на приказе, которым его сообщают о необходимости явки в военкомат — составляется акт об отказе от подписи приказа в присутствии трех человек и отправляют его в ТЦК", — отметил Карпенко.

Каковы наказания за нарушение распоряжений ТЦК работодателем

Руководители предприятий и учреждений имеют полномочия передавать повестки военнообязанным на основе предписаний ТЦК. Они также могут предоставить транспорт для удобного и оперативного прохождения ВЛК.

"Но есть такие руководители, которые не хотят выполнять эти распоряжения. В таких случаях законодательством предусмотрено административное наказание за нарушение правил военного учета. Первый раз за правонарушение на должностных лиц налагается штраф от 200 до 300 тысяч рублей (от 3400 до 5100 грн), вторично — от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5100 до 8500 грн)", — отметил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Напомним, что сотрудники ТЦК СП не вправе проверять документы у гражданских и военнообязанных граждан Украины. Более того, у них можно просить предъявить документы, поскольку не все имеют такие полномочия.

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