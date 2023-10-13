Вручення повісток на роботі: що потрібно знати роботодавцю

Чоловіки обговорюють робоче питання. Фото: google.com

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, тому за законом повістки можуть вручати на роботі. Працедавець повинен повідомити військкомат та проконтролювати явку працівника до ТЦК та СП після отримання повістки.

Про це повідомляє ТСН.

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Так, адвокат Андрій Карпенко розповів про перелік дій після отримання від ТЦК повістки на підприємство:

видати наказ щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їхній виклик до ТЦК та СП;

довести наказ до відома призовників у частині, що стосується забезпечення їхнього прибуття за викликом до ТЦК та СП;

у триденний строк надіслати копію наказу до ТЦК та СП;

проконтролювати результати сповіщення та прибуття призовників і військовозобов'язаних до ТЦК та СП.

"Якщо працівник відмовляється від підпису на наказі, яким його повідомляють про необхідність явки до військкомату — складається акт про відмову від підпису наказу в присутності трьох осіб і відправляють його до ТЦК", — зазначив Карпенко.

Які є покарання за порушення розпоряджень ТЦК роботодавцем

Керівники підприємств та установ мають повноваження передавати повістки військовозобов'язаним на основі розпоряджень від ТЦК. Вони також можуть надати транспорт для зручного та оперативного проходження ВЛК.

"Але є такі керівники, які не хочуть виконувати ці розпорядження. У таких випадках законодавством передбачене адміністративне покарання за порушення правил військового обліку. Перший раз за правопорушення на посадових осіб накладається штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн), вдруге — від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн)", — зазначив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Нагадаємо, що співробітники ТЦК СП не мають права перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних громадян України. Ба більше, в них можна просити пред'явити документи, оскільки не всі мають такі повноваження.