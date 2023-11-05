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Воевать будут все мужчины, — военный обозреватель заявил об усилении мобилизации

5 ноября 2023 16:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Воевать будут все мужчины, — военный обозреватель заявил об усилении мобилизации
Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине ожидается усиление мобилизации, о которой недавно публично высказался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что важно усилить несколько направлений для победы над врагом.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Усиление мобилизации в Украине

Коваленко убежден, что соответствующие решения по усилению мобилизации в Украине будут приняты в ближайшее время. В то же время военный эксперт не разделяет мнение, что мобилизованы будут все мужчины. Он иронически выделяет определенную группу мужчин, которых называет "латентными сепаратистами".

"К сожалению, сегодня у нас есть определенное количество мужчин, которые непригодны для выполнения функций военнообязанного, защитника Украины по одной причине — они латентные сепаратисты. Это серьезный вопрос. Нам нужны мотивированные, патриотически настроенные люди. Люди с улицы могут оказаться, например, агентами вражеских спецслужб, которые будут направлены на полигон", — указал военный эксперт.

По словам Коваленко, несмотря на то, что у врага больше мобилизационный ресурс, достичь преимущества на фронте возможно, если усилить несколько других направлений.

"У россиян значительно больший мобилизационный ресурс, это правда. Наша задача, кроме мобилизации, — улучшать систему управления ресурсами, техническое обеспечение. Комплексно это сможет создать паритет даже при условии, если у россиян будет количественное преимущество. То есть при таких условиях количественное преимущество россиян не будет таким критическим", — добавил Коваленко.

Необходимость новых сил на фронте

Военный психолог и офицер ВСУ Андрей Козинчук считает, что очередная волна мобилизации сейчас очень нужна, из-за нехватки людей на фронте. Он отметил, что те военные, которые уже служат определенное время, они устали и истощены, им нужна замена и помощь, "есть огромная потребность в освежении наших людей на передовой".

"Потребность в свежих силах на фронте огромная — мы уже заканчиваемся. Люди на войне, к сожалению, погибают, а есть еще и раненые. Лично я сейчас с травмой нахожусь не в армии, а в госпитале, и кто-то вместо меня выполняет мою работу. Люди постепенно уходят, госпитали переполнены. Нам нужны свежие силы на фронте", — рассказал офицер 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, глава Минобороны Рустем Умеров подписал Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Он определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет. В частности, ВСУ перейдут на военную службу по контракту.

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