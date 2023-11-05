Воювати будуть усі чоловіки, — військовий оглядач заявив про посилення мобілізації

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні очікується посилення мобілізації, про яку нещодавно публічно висловився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що важливо посилити декілька напрямків для переваги над ворогом.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Коваленко переконаний, що відповідні рішення щодо посилення мобілізації в Україні будуть ухвалені найближчим часом. Водночас військовий експерт не поділяє думки, що мобілізовані будуть усі чоловіки. Він іронічно виділяє певну групу чоловіків, яких називає "латентними сепаратистами".

"На жаль, сьогодні у нас є певна кількість чоловіків, які непридатні для виконання функцій військовозобов'язаного, захисника України за однієї причини – вони є латентними сепаратистами. Це серйозне питання. Нам потрібні вмотивовані, патріотично налаштовані люди. Люди з вулиці можуть виявитися, наприклад, агентами ворожих спецслужб, які будуть направлені на полігон", — вказав військовий експерт.

За словами Коваленка, попри те, що у ворога більший мобілізаційний ресурс, досягти переваги на фронті можливо, якщо посилити декілька інших напрямків.

"У росіян значно більший мобілізаційний ресурс, це правда. Наше завдання, окрім мобілізації, — покращувати систему управління ресурсами, технічне забезпечення. Комплексно це зможе створити паритет навіть за умови, якщо у росіян буде кількісна перевага. Тобто за таких умов кількісна перевага росіян не буде такою критичною", — додав Коваленко.

Необхідність свіжих сил на фронті

Військовий психолог та офіцер ЗСУ Андрій Козінчук вважає, що чергова хвиля мобілізації стане зараз дуже потрібна, через брак людей на фронті. Він зазначив, що ті військові, які вже служать певний час, вони стомилися і виснажені, їм потрібна заміна і допомога, "є величезна потреба, аби освіжити наших людей на передовій".

"Потреба у свіжих силах на фронті є величезною — ми вже закінчуємося. Люди на війні, на жаль, гинуть, а є ще й поранені. Особисто я зараз із травмою перебуваю не у війську, а у шпиталі, і хтось замість мене виконує мою роботу. Люди поступово йдуть, шпиталі переповнені. Нам потрібні свіжі сили на фронті", — розповів офіцер 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Нагадаємо, очільник Міноборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Він визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років. Зокрема, ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом.