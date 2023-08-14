Хватило бы на пять бригад: СМИ подсчитали, сколько уклонистов поймали на границе

Граница Украины. Фото: google

За все время полномасштабной войны на границе Украины было задержано столько мужчин, сколько нужно для формирования пяти бригад ВСУ. Чтобы пересечь границу, уклонисти пытались откупиться и подделывали документы.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на украинских пограничников.

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Как сообщает издание, всего поймали 13 600 человек, еще 6100 арестовали прямо на границе из-за использования поддельных документов.

"За все время войны на границе Украины было задержано столько мужчин, сколько нужно для формирования пяти бригад ВСУ", — подсчитало СМИ.

Отмечается, что мужчины платят тысячи долларов за документы об освобождении от воинского долга.

"Несмотря на патриотический пыл, есть люди, которые пытаются избежать призыва в армию. За это они готовы платить большие деньги", — говорится в материале.

Отмечается, что в Украине все чаще открывают уголовные производства из-за уклонения от военной службы.

Напомним, недавно мы писали, что украинцам неоднократно приходилось слышать новости об уклонистах от мобилизации, которым удалось уехать за границу, да еще хвастаться по этому поводу. Однако, несмотря на общественный запрос, нет механизмов, которые помогли бы привлечь этих людей к ответственности.