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Вистачило б на п'ять бригад: ЗМІ підрахували, скільки ухилянтів спіймали на кордоні

14 серпня 2023 13:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вистачило б на п'ять бригад: ЗМІ підрахували, скільки ухилянтів спіймали на кордоні
Кордон України. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За весь час повномасштабної війни на кордоні України було затримано стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п'яти бригад ЗСУ. Щоб перетнути кордон, ухилянти намагалися відкупитися та підробляли документи.

Про це повідомляє видання Financial Times ыз посиланням на українських прикордонників. 

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Скільки ухилянтів спіймали на кордоні

Як повідомляє видання, загалом спіймали 13 600 осіб, ще  6100 арештували просто на кордоні через використання підроблених документів.

"За весь час війни на кордоні України було затримано стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п'яти бригад ЗСУ", — підрахувало ЗМІ. 

Зазначається, що чоловіки платять тисячі доларів за документи про звільнення від військового обов'язку.

"Попри патріотичний запал, є люди, які намагаються уникнути призову до армії. За це вони готові платити великі гроші", — йдеться у матеріалі. 

Наголошується, що в Україні все частіше відкривають кримінальні провадження через ухилення від військової служби. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що українцям неодноразово доводилося чути новини про ухилянтів від мобілізації, яким вдалося виїхати за кордон, та ще нахвалятися з цього приводу. Проте, попри суспільний запит, немає механізмів, які б допомогли притягнути цих людей до відповідальності.

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