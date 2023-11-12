В Украине на фоне мобилизации набирают обороты фиктивные браки

Пара заключила брак. Фото: pixabay.com

Чтобы избежать мобилизации, украинцы прибегают к различным решениям. В их числе фиктивный брак с человеком с инвалидностью.

Об этом пишет ТСН.ua

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Украинцы прибегают к фиктивному браку

В частности, такой брак дает мужчинам право уехать за границу в качестве сопровождающего.

"Этим обстоятельством уже более года пользуются женщины, имеющие инвалидность, предлагая свою руку за денежное вознаграждение. Теперь, как оказалось, фиктивные браки становятся мини-индустрией — в профильных интернет-сообществах появились объявления, авторы которых указывают, что у них "есть несколько женщин" для заключения фиктивных браков", — говорится в сообщении.

Адвокат Андрей Межирицкий говорит, что фиктивность брака устанавливается однозначно только по решению суда.

"По моему убеждению, установить его можно в случае добровольного признания одной стороной или обеими. Если обе стороны будут утверждать, что этот брак реальный, несмотря на сопутствующие обстоятельства, — все это не доказывает фиктивность брака. Это достаточно сложная категория для доказывания. Но если кто-то из участников заявит о фиктивности, его можно признать фиктивным", — сказал он.

При этом юрист обращает внимание обеих сторон, что заключение брака влечет все реальные обязанности и предоставляет права по распоряжению общим имуществом.

Как мы рассказывали ранее, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. При вручении повестки сотрудник ТЦК и СП может останавливать и водителей транспортных средств для вручения повестки.