В Україні на тлі мобілізації набирають обертів фіктивні шлюби
Щоб уникнути мобілізації, українці вдаються до різноманітних рішень. Серед них фіктивний шлюб з людиною з інвалідністю.
Про це пише ТСН.ua
Адвокати зазначають, що довести фіктивність шлюбу насправді дуже важко, але реально.
Українці вдаються до фіктивного шлюбу
Зокрема, такий шлюб дає чоловікам право виїхати за кордон в якості супроводжуючого.
"Цією обставиною вже понад рік користуються жінки, які мають інвалідність, пропонуючи свою руку за грошову винагороду. Тепер, як виявилося, фіктивні шлюби стають мінііндустрією — в профільних інтернет-спільнотах з’явились об’яви, автори яких вказують, що в них "є декілька жінок" для укладання фіктивних шлюбів", — мовиться у повідомленні.
Адвокат Андрій Межирицький каже, що фіктивність шлюбу встановлюється однозначно тільки судовим рішенням.
"На моє переконання, встановити його можно в разі добровільного зізнання однією стороною або обома. Якщо обидві сторони будуть стверджувати, що цей шлюб є реальним, попри супутні обставини, — все це не доводить фіктивність шлюбу. Це достатньо складна категорія для доведення. Але якщо хтось із учасників заявить про фіктивність, то його можно визнати фіктивним", — сказав він.
При цьому юрист звертає увагу обох сторін, що укладання шлюбу тягне за собою всі реальні обов’язки та надає права з розпоряджання спільним майном.
Як ми розповідали раніше, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. При врученні повістки співробітник ТЦК та СП можуть зупиняти й водіїв транспортних засобів для вручення повістки.
Читайте Новини.LIVE!