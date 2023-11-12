В Україні на тлі мобілізації набирають обертів фіктивні шлюби

Пара уклала шлюб. Фото: pixabay.com

Щоб уникнути мобілізації, українці вдаються до різноманітних рішень. Серед них фіктивний шлюб з людиною з інвалідністю.

Про це пише ТСН.ua

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Українці вдаються до фіктивного шлюбу

Зокрема, такий шлюб дає чоловікам право виїхати за кордон в якості супроводжуючого.

"Цією обставиною вже понад рік користуються жінки, які мають інвалідність, пропонуючи свою руку за грошову винагороду. Тепер, як виявилося, фіктивні шлюби стають мінііндустрією — в профільних інтернет-спільнотах з’явились об’яви, автори яких вказують, що в них "є декілька жінок" для укладання фіктивних шлюбів", — мовиться у повідомленні.

Адвокат Андрій Межирицький каже, що фіктивність шлюбу встановлюється однозначно тільки судовим рішенням.

"На моє переконання, встановити його можно в разі добровільного зізнання однією стороною або обома. Якщо обидві сторони будуть стверджувати, що цей шлюб є реальним, попри супутні обставини, — все це не доводить фіктивність шлюбу. Це достатньо складна категорія для доведення. Але якщо хтось із учасників заявить про фіктивність, то його можно визнати фіктивним", — сказав він.

При цьому юрист звертає увагу обох сторін, що укладання шлюбу тягне за собою всі реальні обов’язки та надає права з розпоряджання спільним майном.

Як ми розповідали раніше, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. При врученні повістки співробітник ТЦК та СП можуть зупиняти й водіїв транспортних засобів для вручення повістки.