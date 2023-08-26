В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

Военнообязанные на плацу. Фото: google.com

Заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что в области планируется увеличить мобилизационные мероприятия. Предусматривается также, что власти будут лучше сотрудничать с местным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

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Что изменится

"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", — отметил Роман Семенуха.

Также предусматривается создание комиссий в районных военных администрациях и населённых пунктах региона с целью усиления мобилизационных мероприятий.

Заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха (посередине) во время межведомственного совещания по реализации мероприятий мобилизации.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине планируют существенно изменить правила мобилизации, предоставив территориальным центрам комплектования открытый доступ ко всем госреестрам Украины. Таким образом, военнослужащие будут иметь всю информацию о каждом военнообязанном украинце.

Также мы писали, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября. В этот период военнообязанных мужчин, которых ВЛК признала годными и не имеющими отсрочки, и в дальнейшем будут призывать в ряды ВСУ. В то же время еще одну категорию украинцев собираются освободить от военной службы, если будет соблюден один важный нюанс.