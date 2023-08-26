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В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

26 серпня 2023 01:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП
Військовозобов'язані на плацу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що в області планується збільшити мобілізаційні заходи. Передбачається також, що влада краще співпрацюватиме з місцевим територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

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Що зміниться

"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям", — зазначив Роман Семенуха.

Також передбачається створення комісій у районних військових адміністраціях та населених пунктах регіону з метою посилення мобілізаційних заходів.

Заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха (посередині) під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні планують суттєво змінити правила мобілізації, надавши територіальним центрам комплектування відкритий доступ до всіх держреєстрів України. Таким чином військкоми матимуть усю інформацію про кожного військовозобов'язаного українця. 

Також ми писали, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. У цей період військовозобов'язаних чоловіків, яких ВЛК визнала придатними та які не мають відстрочки, й надалі призиватимуть до лав ЗСУ. Водночас ще одну категорію українців збираються звільнити від військової служби, якщо буде дотримано один важливий нюанс.

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