В Ивано-Франковске дали военнообязанным 10 дней для прибытия в ТЦК

Украинские военнослужащие на плацу. Фото: google.com

Недавно глава Ивано-Франковского городского ТЦК и СП Роман Плитус подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". Таким образом, военнообязанные должны прибыть в местный военкомат в течение 10 дней.

Об этом сообщает "Западный курьер".

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О чем говорится в документе

В приказе "О проведении общей мобилизации" отмечено, что к военной службе должны быть готовы военнообязанные и привлечен, если нужно, автотранспорт. Кроме того, мужчины, подпадающие под мобилизацию, не должны менять свое место жительства без разрешения главы военкомата.

Согласно документу, органы государственной власти, исполнительные комитеты сельских, поселковых советов, территориальных обществ, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения и жилищно-эксплуатационные организации ответственны за то, чтобы военнообязанные и резервисты, которые должны быть призваны на военную службу под время мобилизации, получили своевременное сообщение и были вызваны в Ивано-Франковский городской ТЦК.

Также в приказе указано, что за уклонение от призыва будет административная и уголовная ответственность. К тому же, руководители предприятий, учреждений и организаций также несут ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации согласно законодательству.

Напомним, что в Украине идет полномасштабная война. Каждый день украинские военные борются за нашу свободу и выгоняют вражеские войска из наших земель. Однако ВСУ и дальше нуждается в тех, кто готов стать на защиту Родины. Есть дефицит определенных специалистов, их по возможности будут мобилизовать в первую очередь.