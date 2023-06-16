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В Івано-Франківську дали військовозобов'язаним 10 днів для прибуття в ТЦК

16 червня 2023 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Івано-Франківську дали військовозобов'язаним 10 днів для прибуття в ТЦК
Українські військовослужбовці на плацу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно очільник Івано-Франківського міського ТЦК та СП Роман Плитус підписав наказ "Про проведення загальної мобілізації". Таким чином, військовозобов'язані повинні прибути в місцевий військкомат упродовж 10 днів.

Про це повідомляє "Західний кур’єр".

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Про що йдеться в документі

У наказі "Про проведення загальної мобілізації" зазначено, що до військової служби мають бути готові військовозобов'язані та залучений, якщо потрібно, автотранспорт. Крім того, чоловіки, що підпадають під мобілізацію не мають змінювати своє місце проживання без дозволу очільника військкомату.

Згідно з документом, органи державної влади, виконавчі комітети сільських, селищної рад, територіальних громад, підприємства, установи, організації, навчальні заклади та житлово-експлуатаційні організації відповідальні за те, щоб військовозобов'язані та резервісти, які мають бути призвані на військову службу під час мобілізації, отримали своєчасне повідомлення і були викликані до Івано-Франківського міського ТЦК.

Також у наказі зазначено, що за ухилення від призову буде адміністративна та кримінальна відповідальність. До того ж керівники підприємств, установ і організацій також несуть відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію згідно із законодавством.

Нагадаємо, що в Україні триває повномасштабна війна. Щодня українські військові виборюють нашу свободу й виганяють ворожі війська з наших земель. Проте ЗСУ й надалі потребує тих, хто готовий стати на захист Батьківщини. Наразі є дефіцит певних спеціалістів, їх за можливості мобілізуватимуть у першу чергу.

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