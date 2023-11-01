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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, регулирующий ротации военных

1 ноября 2023 00:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, регулирующий ротации военных
Украинские военные в бою. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Комитет Верховной Рады получил законопроект о нормативном урегулировании ротации личного состава военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Авторы документа отмечают, что понятие "ротации" есть, однако четких требований к основаниям, срокам и порядку нет. Это должно устанавливать командование по своему усмотрению.

Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде под номером №10194.

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О чем идет речь в законопроекте

"Как доказано специалистами в сфере психологии и психиатрии, замена находящегося на передовой личного состава должна быть осуществлена не позднее 25-30 суток активного участия в боевых действиях", — говорится в документе.

В советнике для офицеров и сержантов "Формирование психологической готовности военнослужащих к выполнению задач антитеррористической операции" отмечено, что пик боеспособности подразделения достигается после 10-20 дней боевых действий, но затем она катастрофически падает и через 30-40 дней военных нужно выводить на отдых.

Через 8-12 месяцев у воинов могут возникнуть острые невротические состояния, которые могут препятствовать дальнейшему исполнению служебных обязанностей.

Некоторые подразделения никогда не были в бою

В то же время, некоторые подразделения ни разу не участвовали в непосредственных боевых действиях, находясь на относительно спокойных направлениях.

"Такое неравноценное распределение боевых способностей деморализует не только войско, но и их родственников, теряющих чувство справедливости и ценности каждой жизни в процессе борьбы за независимость", — добавляют в материале.

По состоянию на 31 октября, комитет ВРУ получил текст законопроекта для ознакомления, в дальнейшем представители будут голосовать и если будет положительный ответ, то его выдвинут на рассмотрение в сессионный зал.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала во втором чтении и в целом законопроект , предусматривающий новую систему доплат для военнослужащих. Речь идет о законопроекте №9243.

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