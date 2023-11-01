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У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який регулює ротації військових

1 листопада 2023 00:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який регулює ротації військових
Українські військові в бою. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Комітет Верховної Ради отримав законопроєкт щодо нормативного врегулювання ротації особового складу військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій. Автори документу зазначають, що саме поняття "ротації" є, проте чітких вимог до підстав, строків та порядку немає. Це має встановлювати командування на свій розсуд.

Законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді під номером №10194.

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Про що йдеться в законопроекті

"Як доведено фахівцями у сфері психології та психіатрії, заміна особового складу, що перебуває на передовій, має бути здійснена не пізніше 25-30 діб активної участі в бойових діях", - йдеться в документі.

У пораднику для офіцерів та сержантів "Формування психологічної готовності військовослужбовців до виконання завдань антитерористичної операції", зазначено, що пік боєздатності підрозділу досягається після 10-20 днів бойових дій, але потім вона катастрофічно падає і через 30-40 днів військових треба виводити на відпочинок.

Через 8-12 місяців у воїнів можуть виникнути гострі невротичні стани, які можуть перешкоджати подальшому виконанню службових обов’язків.

Деякі підрозділи ніколи не були в бою

Водночас деякі підрозділи жодного разу не брали участь у безпосередніх бойових діях, перебуваючи на відносно спокійних напрямках.

"Такий нерівноцінний розподіл бойових спроможностей деморалізує не лише військо, а й їхніх родичів, що втрачають відчуття справедливості та цінності кожного життя в процесі боротьби за незалежність", — додають у матеріалі.

Станом на 31 жовтня комітет ВРУ отримав текст законопроєкту для ознайомлення, надалі представники голосуватимуть і якщо буде позитивна відповідь, то його висунуть на розгляд в сесійну залу.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України (ВРУ) підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає нову систему доплат для військовослужбовців. Йдеться про законопроєкт №9243.

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