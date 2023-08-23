В Верховной Раде предложили дать адвокатам отсрочку от мобилизации: детали
В Верховной Раде был внесен законопроект, в котором предложено сделать отсрочку от мобилизации для адвокатов. Его инициаторы предложили изменить закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" из-за внесения в список людей, которые не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.
Об этом говорится в соответствующем документе.
Что предложили в законопроекте
Однако предлагается внести только тех адвокатов, которые имеют опыт работы не менее 10 лет или внесены в Реестр адвокатов, которые бесплатно оказывают вторичную правовую помощь.
По словам авторов документа, эти изменения нужно поддержать, ведь не подлежат мобилизации судьи, прокуроры и работники других правоохранительных органов, однако в этом перечне нет адвокатов.
Обоснование таких изменений
Инициаторы законопроекта говорят, что из-за таких условий есть риск нарушить принцип состязательности сторон, ведь есть возможность представления только стороны обвинения и отсутствующая сторона защиты.
"Проект закона разработан с целью обеспечения каждому право на защиту в условиях военного положения, соблюдения баланса между сторонами обвинения и защиты в ходе судебных процессов и принципа состязательности сторон", — говорится в пояснительной записке.
Напомним, в Украине процедура мобилизации становится более суровой, поэтому в судах начинают твердо реагировать на ситуации с уклонением от призыва. В результате суды выносят настоящие тюремные приговоры.