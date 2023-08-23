В Верховной Раде предложили дать адвокатам отсрочку от мобилизации: детали

Адвокаты. Иллюстративное фото: Совет адвокатов Киевской области

В Верховной Раде был внесен законопроект, в котором предложено сделать отсрочку от мобилизации для адвокатов. Его инициаторы предложили изменить закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" из-за внесения в список людей, которые не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

Об этом говорится в соответствующем документе.

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Что предложили в законопроекте

Однако предлагается внести только тех адвокатов, которые имеют опыт работы не менее 10 лет или внесены в Реестр адвокатов, которые бесплатно оказывают вторичную правовую помощь.

По словам авторов документа, эти изменения нужно поддержать, ведь не подлежат мобилизации судьи, прокуроры и работники других правоохранительных органов, однако в этом перечне нет адвокатов.

Обоснование таких изменений

Инициаторы законопроекта говорят, что из-за таких условий есть риск нарушить принцип состязательности сторон, ведь есть возможность представления только стороны обвинения и отсутствующая сторона защиты.

"Проект закона разработан с целью обеспечения каждому право на защиту в условиях военного положения, соблюдения баланса между сторонами обвинения и защиты в ходе судебных процессов и принципа состязательности сторон", — говорится в пояснительной записке.

Напомним, в Украине процедура мобилизации становится более суровой, поэтому в судах начинают твердо реагировать на ситуации с уклонением от призыва. В результате суды выносят настоящие тюремные приговоры.