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В Верховной Раде предложили дать адвокатам отсрочку от мобилизации: детали

23 августа 2023 18:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Верховной Раде предложили дать адвокатам отсрочку от мобилизации: детали
Адвокаты. Иллюстративное фото: Совет адвокатов Киевской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Верховной Раде был внесен законопроект, в котором предложено сделать отсрочку от мобилизации для адвокатов. Его инициаторы предложили изменить закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" из-за внесения в список людей, которые не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

Об этом говорится в соответствующем документе.

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Что предложили в законопроекте

Однако предлагается внести только тех адвокатов, которые имеют опыт работы не менее 10 лет или внесены в Реестр адвокатов, которые бесплатно оказывают вторичную правовую помощь.

По словам авторов документа, эти изменения нужно поддержать, ведь не подлежат мобилизации судьи, прокуроры и работники других правоохранительных органов, однако в этом перечне нет адвокатов.

Обоснование таких изменений

Инициаторы законопроекта говорят, что из-за таких условий есть риск нарушить принцип состязательности сторон, ведь есть возможность представления только стороны обвинения и отсутствующая сторона защиты.

"Проект закона разработан с целью обеспечения каждому право на защиту в условиях военного положения, соблюдения баланса между сторонами обвинения и защиты в ходе судебных процессов и принципа состязательности сторон", — говорится в пояснительной записке.

Напомним, в Украине процедура мобилизации становится более суровой, поэтому в судах начинают твердо реагировать на ситуации с уклонением от призыва. В результате суды выносят настоящие тюремные приговоры.

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