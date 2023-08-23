У Верховній Раді запропонували дати адвокатам відстрочку від мобілізації: деталі

Адвокати. Ілюстративне фото: Рада адвокатів Київської області

У Верховній Раді внесли законопроєкт, в якому запропоновано зробити відстрочку від мобілізації для адвокатів. Його ініціатори запропонували змінити закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" через внесення до списку людей, яких не можуть призвати на військову службу під час мобілізації.

Про це йдеться у відповідному документі.

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Що запропонували у законопроєкті

Проте пропонується внести лише тих адвокатів, які мають досвід роботи не менше 10 років або ж які внесені до Реєстру адвокатів, які безплатно надають вторинну правову допомогу.

За словами авторів документу, ці зміни потрібно підтримати, адже наразі не підлягають мобілізації судді, прокурори й працівники інших правоохоронних органів, проте в цьому переліку немає адвокатів.

Обґрунтування таких змін

Ініціатори законопроєкту кажуть, що через такі умови є ризик порушити принцип змагальності сторін, адже є можливість представлення тільки сторони звинувачення та відстутня сторона захисту.

"Проєкт закону розроблено з метою забезпечення кожному право на захист в умовах військового стану, дотримання балансу між сторонами звинувачення та захисту під час судових процесів та принципу змагальності сторін", — йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, в Україні процедура мобілізації стає суворішою, через це в судах починають твердо реагувати на ситуації з ухиленням від призову. Внаслідок цього суди виносять справжні тюремні вироки.