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В Центре сопротивления рассказали, как оккупантам дается мобилизация в Крыму

29 октября 2023 04:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Центре сопротивления рассказали, как оккупантам дается мобилизация в Крыму
Российские военные выстроены в шеренгу. Фото: 24tv.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики пытались провести мобилизацию во временно оккупированном Крыму. Однако планам россиян по военному призыву не удалось претвориться в жизнь.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Мобилизация в Крыму

Отмечается, что жители временно оккупированного Крыма сбегают с полуострова от мобилизации. Местные военные комиссары предупредили Кремль о неудаче в мобилизационных мероприятиях, ведь план по принудительному набору жителей полуострова в войска РФ выполнить не удалось.

"В связи с чем в Москве планируют сменить руководство военкоматов на российских гастролеров и "почистить ряды", ведь подозревают местных работников в саботаже", — рассказали в Центре.

Там подчеркнули, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях для участия в войне против Родины является международным преступлением, за которое каждый будет привлечен к ответственности.

Напомним, что оккупационные власти в захваченном Крыму планировали мобилизовать около 2,5 тыс. человек призывного возраста в российскую армию. Свой замысел оккупанты хотели осуществить уже к концу этого года.

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