У Центрі спротиву розповіли, як окупантам дається мобілізація в Криму

Російські військові вишикувані в шеренгу. Фото: 24tv.ua

Російські загарбники намагались провести мобілізацію в тимчасово окупованому Криму. Однак планам росіян щодо військового призову не вдалося втілитися в життя.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Мобілізація в Криму

Зазначається, що жителі тимчасово окупованого Криму тікають із півострова від мобілізації. Місцеві військкоми попередили Кремль про невдачу в мобілізаційних заходах, адже плану з примусового набору мешканців півострова до військ РФ виконати не вдалося.

"У зв’язку з чим у Москві планують змінити керівництво військкоматів на російських гастролерів й "почистити ряди", адже підозрюють місцевих працівників у саботажі", — розповіли в Центрі.

Там підкреслили, що примусова мобілізація на окупованих територіях до участі в війні проти Батьківщини є міжнародним злочином, за який кожен буде притягнутий до відповідальності.

Нагадаємо, що окупаційна влада в загарбаному Криму планувала мобілізувати близько 2,5 тис. осіб призовного віку до російської армії. Свій задум окупанти хотіли здійснити вже до кінця цього року.