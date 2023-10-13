Стало відомо, скільки осіб в окупованому Криму планують мобілізувати до лав ЗС РФ

Мобілізація військовозобов'язаних у Росії. Фото: росЗМІ

Окупаційна влада в загарбаному Криму планує мобілізувати близько 2,5 тис. осіб призовного віку до російської армії. Свій задум окупанти хочуть здійснити вже до кінця цього року.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"За інформацією від українського підпілля в Криму, окупаційна адміністрація розглядає можливість мобілізувати близько 2,5 тисячі осіб призовного віку на "військову службу" в ряди ЗС РФ до кінця поточного року. Так званий "відділ підготовки та призову громадян на військову службу військового комісаріату республіки Крим" розробляє мобілізаційний план для подальшого виконання завдань", — йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву нагадали, що мобілізація на окупованих Росією українських територіях до лав ЗС РФ є порушенням статей Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Нагадаємо, що в Росії розпочалася фаза осіннього призову. Під цим приводом російська влада приховує примусову мобілізацію. Стало відомо, скільки осіб планують "призвати" до лав армії РФ.

Також ми писали, що в межах мобілізації у Росії 2022 року створили щонайменше 123 нові військові частини. За даними нещодавнього розслідування, з призваних резервістів формували нові підрозділи, або ж їх відправляли для поповнення бойових втрат у кадрові частини.