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Стало известно, сколько человек в оккупированном Крыму планируют мобилизовать в ряды ВС РФ

13 октября 2023 00:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, сколько человек в оккупированном Крыму планируют мобилизовать в ряды ВС РФ
Мобилизация военнообязанных в России. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Оккупационные власти в захваченном Крыму планируют мобилизовать около 2,5 тыс. человек призывного возраста в российскую армию. Свой замысел оккупанты хотят осуществить уже к концу этого года.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"По информации от украинского подполья в Крыму, оккупационная администрация рассматривает возможность мобилизовать около 2,5 тысячи человек призывного возраста на "военную службу" в ряды ВС РФ до конца текущего года. Так называемый "отдел подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики Крым "разрабатывает мобилизационный план для дальнейшего выполнения задач", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления напомнили, что мобилизация на оккупированных Россией украинских территориях в ряды ВС РФ является нарушением статей Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Напомним, что в России началась фаза осеннего призыва. Под этим предлогом российские власти скрывают принудительную мобилизацию. Стало известно, сколько человек планируют "призвать" в ряды армии РФ.

Также мы писали, что в рамках мобилизации в России в 2022 году создали по меньшей мере 123 новых воинских частей. По данным недавнего расследования, из призванных резервистов формировали новые подразделения, или же их отправляли для пополнения боевых потерь в кадровые части.

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