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В Полтаве ТЦК призывает депутатов городского совета помочь с пополнением рядов ВСУ

16 сентября 2023 17:04
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Валерия Пержун
редактор
В Полтаве ТЦК призывает депутатов городского совета помочь с пополнением рядов ВСУ
И.о. начальника Полтавского городского ТЦК Виталий Бережной. Фото: Полтавщина
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Полтавское общество находится на последнем месте в регионе по выполнению планового задания, установленного Генштабом. Так, по состоянию на 15 сентября Полтава реализовала план всего на 13%.

Об этом сообщил и.о. начальника Полтавского городского ТЦК и СП Виталий Бережной, пишет Полтавщина.

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И.о. начальника Полтавского областного ТЦК и СП Виталий Бережной во время сессии Полтавского горсовета обратился к депутатам с призывом помочь военным пополнить ряды ВСУ.

"Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Для примера, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя", — заявил он.

Полтава по показателю призыва находится на последнем месте в области.

"На 15 сентября Полтава выполнила план всего на 13%. ТЦК и СП выполняет всего 8% от планового задания, установленного Генштабом. Военнослужащие Лубен, Кременчуга и Полтавского района работают лучше", — передает СМИ.

Поэтому в микрорайонах Полтавы предлагают развернуть сразу 3 участка оповещения, столько же в старостатах, и отправить туда представителей исполкома, которые помогали бы установить наличие военнообязанных. На этих участках также планируется работать с теми, кто хочет служить по контракту.

К тому же в скором времени в области сформируют крупную механизированную бригаду, поэтому в ТЦК призывают депутатов всесторонне помочь этому процессу.

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