У Полтаві ТЦК закликає депутатів міської ради допомогти з поповненням лав ЗСУ

В.о. начальника Полтавського міського ТЦК Віталій Бережний. Фото: Полтавщина

Полтавська громада перебуває на останньому місці в регіоні щодо виконання планового завдання, встановленого Генштабом. Так, станом на 15 вересня Полтава реалізувала план лише на 13%.

Про це повідомив в.о. начальника Полтавського міського ТЦК та СП Віталій Бережний, пише Полтавщина.

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В.о. начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Віталій Бережний під час сесії Полтавської міськради звернувся до депутатів із закликом допомогти військовим поповнити лави ЗСУ.

"Військові потребують, в першу чергу, поповнення військових частин. Для прикладу, зі 100 людей, які поповнили підрозділи восени минулого року, залишилося 10-20, решта — це загиблі, поранені та виведені зі строю", — заявив він.

Полтава наразі за показником призову розташовується на останньому місці в області.

"На 15 вересня Полтава виконала план лише на 13%. ТЦК та СП виконує всього 8% від планового завдання встановленого Генштабом. Військкомати Лубен, Кременчука та Полтавського району працюють краще", — передає ЗМІ.

Через це в мікрорайонах Полтави пропонують розгорнути одразу з дільниці оповіщення, стільки ж у старостатах, та відрядити туди представників виконкому, які б допомагали встановити наявність військовозобов’язаних. На цих дільницях також планують працювати із тими, хто хоче служити за контрактом.

До того ж незабаром в області сформують велику механізовану бригаду, тож у ТЦК закликають депутатів всебічно допомогти цьому процесу.

Нагадаємо фітнес-тренер з Полтави, який ображав військових, виправдав поведінку "боротьбою з корупцією".

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