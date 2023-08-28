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В Полтаве скандальный фитнес-тренер обматерил сотрудников военкомата

28 августа 2023 19:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Полтаве скандальный фитнес-тренер обматерил сотрудников военкомата
Фитнес-тренер Роман Заволока и сотрудник военкомата. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Полтаве разгорелся новый скандал. Фитнес-тренер Роман Заволока снова наехал на сотрудников военкомата.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Что известно про новый скандал с Романом Заволокой

Фитнес тренер Роман Заволока выразил свое неуважение к военному Александру Мацько, который год назад столкнулся с миной. Он плюнул и обругал военного. При этом, ответив на замечание военного о возможной ответственности за свои слова, Роман резко высказал свое мнение.

"Как на*** й выиграете? Всех убьете? Вы пи***сы", — сказал он.

Предыдущий скандал с Романом Заволокой в Полтаве

В июле Роман Заволока уже становился местным "героем". Тогда произошла словесная перепалка с сотрудниками военкомата. Он сказал военным резкими высказываниями, утверждая, что украинские военные якобы "действуют из корыстных побуждений". Он также заявил, что не планирует следовать такому пути. Провокационное поведение мужчины не ограничивалось этим.

Когда его попросили показать документы, что вполне закономерно в условиях военного положения, он в ответ обозвал военных "чайками" из-за того, что они его окружили.

Напомним, что дело бывшего главы одного из одесских ТЦК Евгения Борисова вызвало серьезный резонанс. Расследование его служебных дел и образа жизни говорит о том, что он мог сотрудничать с врагом.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала военных чиновников, которые "помогали" уклонистам избегать призыва и сбежать за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тысяч долларов с одного человека.

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