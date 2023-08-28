У Полтаві скандальний фітнес-тренер обматюкав співробітників військкомату

Фітнес-тренер Роман Заволока та співробітник військкомату. Фото: скриншот

У Полтаві спалахнув новий скандал. Фітнес-тренер Роман Заволока знову наїхав на співробітників військкомату.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Фітнес тренер Роман Заволока висловив свою неповагу до військового Олександра Мацька, котрий рік тому натрапив на міну. Він плюнув і вилаяв військового. При цьому відповівши на зауваження військового про можливу відповідальність за свої слова, Роман різко висловив свою думку.

"Як на*** виграєте? Усіх вб'єте? Ви пі***си", — сказав він.

Попередній скандал із Романом Заволокою у Полтаві

У липні Роман Заволока вже ставав місцевим "героєм". Тоді сталася словесна суперечка зі співробітниками військкомату. Він сказав військовим різкими висловлюваннями, стверджуючи, що українські військові нібито "діють із корисливих спонукань". Він також заявив, що не планує йти таким шляхом. Провокаційна поведінка чоловіка не обмежувалася цим.

Коли його попросили показати документи, що цілком закономірно за умов воєнного стану, він у відповідь обізвав військових "чайками" через те, що вони його оточили.

Нагадаємо, що справа колишнього глави одного з одеських ТЦК Євгена Борисова викликала серйозний резонанс. Розслідування його службових справ та способу життя свідчить про те, що він міг співпрацювати з ворогом.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникати призову та втекти за кордон. Вартість таких "послуг" складала до 10 тисяч доларів з однієї особи.