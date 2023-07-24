В мобилизационном резерве РФ теперь и пенсионеры: какие еще изменения в законы внес Путин
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, заключающийся в увеличении предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных сил РФ для некоторых категорий граждан. Это касается тех россиян, у которых есть звание солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Об этом говорится на официальном сайте правовой информации России.
Что изменится
Для тех, кто принадлежит к первому разряду, предельный возраст теперь будет не 35 лет, а 40. Второй разряд — с 45 до 50 лет. Третий разряд сменится с 50 до 55 лет.
Другие новые нормы
Также решили повысить предельный возраст пребывания запасников в резерве по мобилизации.
Такой закон начнет действовать с 1 января 2024 года, но до 1 января 2028 года продлится переходный период, в течение которого сидящие в запасе россияне будут переводиться в отставку постепенно.
Кроме того, по новым нормам можно будет заключить контракт с человеком, являющимся гражданином другой страны и имеющим возраст до 52 лет.
Такие изменения касаются и тех, у кого есть вид на жительство или другой документ, благодаря которым подтверждается право на неизменное проживание гражданина на территории другой страны.
Напомним, в Украине уже больше года продолжается военное положение и мобилизация военнообязанных. Стало известно о категории лиц, которые могут быть повторно мобилизованы, несмотря на отсрочку из-за наличия в семье людей с инвалидностью.