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В мобилизационном резерве РФ теперь и пенсионеры: какие еще изменения в законы внес Путин

24 июля 2023 14:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В мобилизационном резерве РФ теперь и пенсионеры: какие еще изменения в законы внес Путин
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, заключающийся в увеличении предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных сил РФ для некоторых категорий граждан. Это касается тех россиян, у которых есть звание солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Об этом говорится на официальном сайте правовой информации России.

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Что изменится

Для тех, кто принадлежит к первому разряду, предельный возраст теперь будет не 35 лет, а 40. Второй разряд — с 45 до 50 лет. Третий разряд сменится с 50 до 55 лет.

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Отрывок из закона. Фото: росСМИ

Другие новые нормы

Также решили повысить предельный возраст пребывания запасников в резерве по мобилизации.

Такой закон начнет действовать с 1 января 2024 года, но до 1 января 2028 года продлится переходный период, в течение которого сидящие в запасе россияне будут переводиться в отставку постепенно.

Кроме того, по новым нормам можно будет заключить контракт с человеком, являющимся гражданином другой страны и имеющим возраст до 52 лет.

Такие изменения касаются и тех, у кого есть вид на жительство или другой документ, благодаря которым подтверждается право на неизменное проживание гражданина на территории другой страны.

Напомним, в Украине уже больше года продолжается военное положение и мобилизация военнообязанных. Стало известно о категории лиц, которые могут быть повторно мобилизованы, несмотря на отсрочку из-за наличия в семье людей с инвалидностью.

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