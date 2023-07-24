У мобілізаційному резерві РФ тепер і пенсіонери: які ще зміни до законів вніс Путін

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який полягає у збільшенні граничного віку перебування у запасі Збройних сил РФ для деяких категорій громадян. Це стосується тих росіян, в яких є звання солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків й мічманів.

Про це йдеться на офіційному сайті правової інформації Росії.

Читайте також:

Що зміниться

Для тих, хто належить до першого розряду, граничний вік тепер становитиме не 35 років, а 40. Другий розряд — з 45 до 50 років. Третій розряд зміниться з 50 до 55 років.

Уривок із закону. Фото: росЗМІ

Інші нові норми

Також вирішили підвищити граничний вік перебування запасників у резерві з мобілізації.

Такий закон почне діяти з 1 січня 2024 року, але до 1 січня 2028 року триватиме перехідний період, впродовж якого росіяни, які сидять у запасі, переводитимуться у відставку поступово.

Крім того, за новими нормами можна буде укласти контракт з людиною, яка є громадянином іншої країни та яка має вік до 52 років.

Такі зміни стосуються й тих, в кого є посвідка на проживання чи інший документ, завдяки яким підтверджується право на незмінне проживання громадянина на території іншої країни.

Нагадаємо, в Україні вже понад рік триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Стало відомо про категорію осіб, які можуть бути повторно мобілізовані, попри відстрочку через наявність у родині людей, які мають інвалідність.