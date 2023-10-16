В Минцифре рассказали о "еБронировании" для военных IT-работников

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков. Фото: bornyakov.com.ua

Для украинских IT-компаний сейчас очень актуален вопрос бронирования работников. Речь идет о сроках рассмотрения заявок и принятии решений. В Минцифре рассказали, как будет работать "еБронирование" для военных IT-работников.

Об этом говорил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков для SPEKA media.

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"еБронирование"

В некоторых случаях бронирование, компании должны ждать довольно долго. Борняков рассказал, что систему согласовали с военными, имеющими свой запрос, который можно удовлетворить. Этот процесс координирует Минэкономики.

"Мы должны делать все для того, чтобы для компаний это было просто и прозрачно, и отслеживаем статистику. Есть задержка до трех месяцев. Я не говорю, что ситуация противоположная, но по восемь месяцев точно никто не ждет", — отметил Борняков.

Как будет работать система

Сейчас запросы на бронирование обрабатываются преимущественно физически, поэтому это может повлиять на время ожидания. Минэкономики предложило создать инструмент "еБронирование" для уменьшения нагрузки. В Минцифры и Генштабе предоставили свои рекомендации относительно того, чтобы меньше документов собирали в бумажном виде.

По словам Борнякова, этот инструмент может работать уже в конце 2023 года. Вероятно, его не будут интегрировать в "Дію", но он может появиться на портале.

"Мы сейчас общаемся, чтобы эта услуга была доступна на портале "Дія". Это не будет в приложении, потому что это услуга больше не для людей, физических лиц, а для компаний. И там много чего нужно загружать, то есть нет смысла делать это в приложении. Но если это будет часть портала "Дія", человек будет заходить, выбирать услугу, будет иметь кабинет, в котором все загружается и где он будет видеть статус прохождения. Мы вместе с Минэкономики работаем над технической реализацией", — пояснил Борняков.

Уменьшит ли "еБронирование" время ожидания

Заместитель министра цифровой трансформации отметил, что пока сложно прогнозировать, сколько времени будет занимать рассмотрение заявлений на бронирование.

"Я думаю, что срок — это мое личное мнение, не хочу, чтобы мои слова воспринимали как позицию правительства — может составлять месяц-два. Но в зависимости от списка", — говорит Борняков.

По его словам, маленькие перечни смогут прорабатывать в течение месяца, а большие — в течение трех.

Минэкономики также хочет ввести процедуру бронирования ФЛП и тех, кто работает по гиг-контрактам. Борняков отметил, что этот вопрос регулируется действующим законодательством, которое не предусматривает такой возможности. Сейчас такого механизма нет.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина готова к переписи населения с использованием современных цифровых инструментов для проверки и создания списков. Это поможет избежать одинаковых данных при сборе информации государственными органами.

Также мы писали, что в украинском приложении "Дія" еще в мае 2023 года появилась услуга, благодаря которой можно подать заявку на замену водительского удостоверения. Однако чтобы получить его, необходимо было обращаться лично в сервисный центр МВД. Но уже скоро можно будет заказать доставку удостоверения в отделение Укрпочты или курьером по удобному для вас адресу.