У Мінцифри розповіли про "єБронювання" для військових IT-працівників

Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. Фото: bornyakov.com.ua

Для українських IT-компаній наразі дуже актуальне питання бронювання працівників. Йдеться про терміни розгляду заявок так ухвалення рішень. У Мінцифри розповіли, як працюватиме "єБронювання" для військових IT-працівників.

Про це говорив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков для SPEKA media.

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"єБронювання"

В окремих випадках бронювання, компанії повинні чекати доволі довго. Борняков розповів, що систему погоджували з військовими, що мають свій запит, який можна задовольнити. Цей процес координує Мінекономіки.

"Ми маємо робити все для того, щоб для компаній це було просто і прозоро, і відстежуємо статистику. Є затримка до трьох місяців. Я не кажу, що ситуація протилежна, але по вісім місяців точно ніхто не чекає", — зазначив Борняков.

Як працюватиме система

Зараз запити на бронювання опрацьовуються переважно фізично, тож це може вплинути на час очікування. Мінекономіки запропонувало створити інструмент "єБронювання" для зменшення навантаження. У Мінцифри та Генштабі надали свої рекомендації щодо того, щоб менше документів збирали в паперовому вигляді.

За словами Борнякова, цей інструмент може запрацювати вже наприкінці 2023 року. Ймовірно, його не інтегруватимуть у "Дію", але він може з’явитися на порталі.

"Ми зараз спілкуємося, щоб ця послуга була доступна на порталі "Дія". Це не буде в застосунку, тому що це послуга більше не для людей, фізичних осіб, а для компаній. І там багато чого потрібно завантажувати, тобто немає сенсу робити це в додатку. Але якщо це буде частина порталу "Дія", людина буде заходити, обирати послугу, матиме кабінет, у якому все завантажується та де вона бачитиме статус проходження. Ми разом із Мінекономіки працюємо над технічною реалізацією", — пояснив Борняков.

Чи зменшить "єБронювання" час очікування

Заступник міністра цифрової трансформації зазначив, що наразі складно прогнозувати, скільки часу займатиме розгляд заяв на бронювання.

"Я думаю, що термін – це моя особиста думка, не хочу, щоб мої слова сприймали як позицію уряду — може складати місяць-два. Але залежно від списку", — каже Борняков.

За його словами, маленькі переліки зможуть опрацьовувати впродовж місяця, а великі — протягом трьох.

Мінекономіки також хоче запровадити процедуру бронювання ФОПів та тих, хто працює за гіг-контрактами. Борняков наголосив, що це питання регулюється чинним законодавством, яке не передбачає такої можливості. Наразі такого механізму немає.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна готова до перепису населення з використанням сучасних цифрових інструментів для перевірки та створення списків. Це допоможе уникнути однакових даних при зборі інформації державними органами.

Також ми писали, що в українському застосунку "Дія" ще в травні 2023 року з'явилася послуга, завдяки якій можна подати заявку на заміну посвідчення водія. Проте, щоб отримати його, необхідно було звертатися особисто в сервісний центр МВС. Але вже скоро можна буде замовити доставку посвідчення у відділення Укрпошти або кур’єром на зручну для вас адресу.