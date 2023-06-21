Нарушение правил военного учета 2023 — какие штрафы угрожают украинцам

Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: ООТЦК и СП

Обязательством каждого военнообязанного, призывника и резервиста является самостоятельное информирование ТЦК и СП об изменениях в собственных данных. Это важно для военного учета. Однако многие граждане относятся к этому легкомысленно.

Какие штрафы предусмотрены за невыполнение обязательства, рассказываем далее в материале.

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Какую информацию нужно сообщать ТЦК обязательно

Согласно постановлению №1487 Кабинета министров Украины есть перечень требований к призывникам, военнообязанным и резервистам.

Пункт 23 данного постановления определяет, какую информацию о лице должны иметь ТЦК и СП. Соответственно об изменении этой информации необходимо обязательно сообщать:

фамилия Имя Отчество;

дата и место рождения;

пол;

место жительства и пребывания;

сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дате рождения;

сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей;

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

сведения о гражданстве;

сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;

сведения о признании лица недееспособным или возобновлении дееспособности;

сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

отцифрованный образ лица;

сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья, необходимые для определения пригодности для выполнения воинского долга;

сведения о привлечении к уголовной ответственности;

сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о наличии (отсутствии) судимости;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

сведения о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Обновленные данные ТЦК должны получить в течение семи дней.

Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: ООТЦК и СП

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил военного учета

Ответственность за нарушение правил ведения военного учета определяет Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

О взыскании штрафа за нарушение правил военного учета говорится в ст. 210 "Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета".

Так, за первое нарушение предусмотрен штраф от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн).

Повторное нарушение в течение года, а также совершение такого нарушения в особый период (военное положение) — штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

Штраф. Фото: google.com

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