Порушення правил військового обліку 2023 — які штрафи загрожують українцям

Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото: ООТЦК та СП

Зобов'язанням кожного військовозобов'язаного, призовника та резервіста є самостійне інформування ТЦК та СП про зміни у власних даних. Це важливо для ведення військового обліку. Проте багато громадян ставляться до цього легковажно.

Які штрафи передбачені за невиконання зобов'язання, розповідаємо далі в матеріалі.

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Яку інформацію потрібно повідомляти ТЦК обов'язково

Відповідно до постанови №1487 Кабінету міністрів України є перелік вимог до призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Пункт 23 даної постанови визначає, яку інформацію про особу повинні мати ТЦК та СП. Відповідно про зміну цієї інформації необхідно обов'язково повідомляти:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата та місце народження;

стать;

місце проживання та перебування;

відомості про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження;

відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), а також дітей;

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видавання, орган, що видав, термін дії);

відомості про громадянство;

відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

відомості щодо визнання особи недієздатною чи поновлення дієздатності;

відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відцифрований образ обличчя особи;

відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

відомості про освіту та спеціальність;

відомості про стан здоров'я, які необхідні для визначення придатності для виконання військового обов'язку;

відомості про притягнення до кримінальної відповідальності;

відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

відомості про наявність (відсутність) судимості;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

відомості про право на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації.

Оновлені дані ТЦК мають отримати впродовж семи днів.

Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото: ООТЦК та СП

Які штрафи передбачені за порушення правил військового обліку

Відповідальність за порушення правил ведення військового обліку визначає Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Про стягнення штрафу за порушення правил військового обліку йдеться в ст. 210 "Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку".

Так, за перше порушення передбачено штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 510 до 850 грн).

Повторне порушення протягом року, а також вчинення такого порушення в особливий період (воєнний стан) — штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700грн).

Штраф. Фото: google.com

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