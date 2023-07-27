Стоп-слова при вручении повестки: что лучше не говорить представителю ТЦК
В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, продолжается военное положение и мобилизация военнообязанных. Представители ТЦК могут вручать повестки в любом месте. Нередко возникают конфликты.
Как их избежать и что не стоит говорить представителю ТЦК, Новини.LIVE расскажут.
Стоп-слова при вручении повестки
Ни для кого уже не секрет, что сейчас в военкоматах работают бывшие военные, которые по ранению, травмы или по другим причинам не могут проходить военную службу непосредственно на линии фронта.
Сейчас они занимаются набором и пополнением украинской армии. В частности, вручают повестки военнообязанным.
Если вручают повестку, следует придерживаться такого поведения:
- не убегать, стараться не спешить;
- не отказываться;
- выслушать военного;
- посмотрите его документы, чтобы убедиться, что у него есть полномочия на вручение повестки;
- следите за соблюдением процедуры вручения повестки.
Также многие психологи советуют избегать конфликтов. И, прежде всего, не ставить болезненные для военного вопросы.
К примеру:
- "почему ты не на фронте?"
- "сам здесь сидишь, а меня отправить хочешь?"
- "а ты вообще на войне был?"
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение в стране. Президент внес в Верховную Раду соответствующие законопроекты. Пока текстов законопроектов нет, поэтому неизвестно, на какой срок предлагается продлить военное положение и общую мобилизацию.
Не исключено, что это продление будет рассчитано на следующие 90 дней и продлится до середины ноября 2023 года. Этот шаг станет восьмым подобным решением с начала крупномасштабных боевых действий.