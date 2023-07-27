Стоп-слова при вручении повестки: что лучше не говорить представителю ТЦК

Мужчине вручают повестку. Фото: Google

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, продолжается военное положение и мобилизация военнообязанных. Представители ТЦК могут вручать повестки в любом месте. Нередко возникают конфликты.

Как их избежать и что не стоит говорить представителю ТЦК, Новини.LIVE расскажут.

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Стоп-слова при вручении повестки

Ни для кого уже не секрет, что сейчас в военкоматах работают бывшие военные, которые по ранению, травмы или по другим причинам не могут проходить военную службу непосредственно на линии фронта.

Сейчас они занимаются набором и пополнением украинской армии. В частности, вручают повестки военнообязанным.

Если вручают повестку, следует придерживаться такого поведения:

не убегать, стараться не спешить;

не отказываться;

выслушать военного;

посмотрите его документы, чтобы убедиться, что у него есть полномочия на вручение повестки;

следите за соблюдением процедуры вручения повестки.

Также многие психологи советуют избегать конфликтов. И, прежде всего, не ставить болезненные для военного вопросы.

К примеру:

"почему ты не на фронте?"

"сам здесь сидишь, а меня отправить хочешь?"

"а ты вообще на войне был?"

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение в стране. Президент внес в Верховную Раду соответствующие законопроекты. Пока текстов законопроектов нет, поэтому неизвестно, на какой срок предлагается продлить военное положение и общую мобилизацию.

Не исключено, что это продление будет рассчитано на следующие 90 дней и продлится до середины ноября 2023 года. Этот шаг станет восьмым подобным решением с начала крупномасштабных боевых действий.