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Стоп-слова при врученні повістки: що краще не говорити представнику ТЦК

27 липня 2023 01:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Стоп-слова при врученні повістки: що краще не говорити представнику ТЦК
Чоловіку вручають повістку. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна, триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Представники ТЦК можуть вручати повістки у будь-якому місці. Нерідко виникають конфлікти.

Як їх уникнути та що не варто говорити представнику ТЦК, Новини.LIVE розкажуть.

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Стоп-слова при врученні повістки

Ні для кого вже не секрет, що нині у військкоматах працюють колишні військові, які через поранення, травми чи за інших причин не можуть проходити військову службу безпосередньо на лінії фронту.

Зараз вони займаються набором та поповненням українського війська. Зокрема, вручають повістки військовозобов'язаним. 

Якщо вручають повістку, варто дотримуватись такої поведінки:

  • не тікати, намагатися не поспішати;
  • не відмовлятися;
  • вислухати військового;
  • подивіться його документи, щоб переконатися, що він має повноваження на вручення повістки;
  • стежте за дотриманням процедури вручення повістки.

Також чимало психологів радять уникнути конфліктів. І насамперед, не ставити болючі для військового питання.

Наприклад:

  • "чому ти не на фронті?"
  • "сам тут сидиш, а мене відправити хочеш?"
  • "а ти взагалі на війні був?"

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в країні. Президент вніс до Верховної Ради відповідні законопроєкти. Наразі текстів законопроєктів немає, тому невідомо, на який термін пропонується продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію.

Не виключено, що це продовження буде розраховане на наступні 90 днів і триватиме до середини листопада 2023 року. Цей крок стане восьмим подібним рішенням з початку великомасштабних бойових дій.

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