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Стало известно, женщин каких профессий могут призвать во ВСУ

12 июня 2023 02:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, женщин каких профессий могут призвать во ВСУ
Военнослужащая шагает по плацу. Фото: fakty.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украина имеет законодательство, предусматривающее возможность мобилизации женщин. Принудительная мобилизация женщин не осуществляется, однако некоторые женщины являются военнообязанными.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Какие женщины являются военнообязанными

По данным издания, в Минобороны заявляли, что мобилизация женщин в Украине не осуществляется. Однако женщины имеют возможность добровольно вступить в армию.

"В то же время в Украине есть военнообязанные женщины, которые должны стать на военный учет в ТЦК и СП: женщины-медики, врачи, медсестры и фармацевтки", — отметили в издании.

Однако женщины, имеющие связанную с военной сферой специальность, "не обязаны становиться на военный учет, но могут встать на учет по собственному желанию".

Отмечается также, что 30 декабря 2022 правительство утвердило "Порядок ведения военного учета военнообязанных, призывников и резервистов", который вносит изменения в правила учета военнообязанных женщин и мужчин. Согласно новому порядку, женщины с медицинским образованием должны добровольно встать на военный учет после прохождения военно-врачебной комиссии.

Это требование установлено на переходный период продолжительностью 3 года до 2026 года. Женщины, которые не выполнят это требование до конца 2026 года, не смогут трудоустроиться по своей специальности с 2027 года.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация, но призвать в военную службу можно не всех. Адвокат Игорь Ясько, руководящий партнер юридической компании Winner, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE, представители которых профессий не подлежат мобилизации.

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