Стало відомо, жінок яких професій можуть призвати до ЗСУ

Військовослужбовиця крокує плацом. Фото: fakty.ua

Україна має законодавство, що передбачає можливість мобілізації жінок. Наразі примусова мобілізація жінок не здійснюється, однак деякі жінки є військовозобов'язаними.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Які жінки є військовозобов'язаними

За даними видання, у Міноборони заявляли, що мобілізація жінок в Україні не здійснюється. Однак жінки мають можливість добровільно вступити до війська.

"Водночас в Україні є військовозобов'язані жінки, які повинні стати на військовий облік у ТЦК та СП: жінки-медики, лікарі, медсестри та фармацевтки", — зазначили в виданні.

Однак, жінки, які мають пов'язану з військовою сферою спеціальність, "не зобов'язані ставати на військовий облік, але можуть стати на облік за власним бажанням".

Зазначається також, що 30 грудня 2022 року уряд затвердив "Порядок ведення військового обліку військовозобов'язаних, призовників і резервістів", який вносить зміни до правил обліку військовозобов'язаних жінок і чоловіків. Згідно з новим порядком, жінки з медичною освітою мають добровільно стати на військовий облік після проходження військово-лікарської комісії.

Ця вимога встановлена на перехідний період тривалістю 3 роки, до 2026 року. Жінки, які не виконають цю вимогу до кінця 2026 року, не зможуть працевлаштуватись за своєю спеціальністю починаючи з 2027 року.

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