Стало известно, у кого могут изъять автомобиль на нужды ВСУ

Авто для ВСУ. Иллюстративное фото: google

В Украине во время действия военного положения у граждан, предприятий, органов власти и самоуправления могут забрать автомобили на нужды ВСУ. Однако есть лица и учреждения, у которых нет права изъять автомобиль.

Об этом сообщается в законе "О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по военно-транспортной обязанности", пишет "Апостроф".

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Порядок мобилизации транспортных средств регулируется положением о военно-транспортной обязанности, утвержденной постановлением Правительства от 28 декабря 2000 г. № 1921.

Каждого квартала Министерство внутренних дел подает в военкоматы информацию о регистрации переоборудования и снятия с учета транспортных средств, владельцами которых являются предприятия, учреждения и организации, которые могут передать на нужды Вооруженных сил Украины и других военных формирований в течение военного положения.

Кто не подпадает под мобилизацию транспорта

У кого нельзя изъять автомобили:

дипломатических и консульских учреждений других государств;

представительств международных и иностранных организаций;

иностранцев и людей, вообще не имеющих гражданства;

банков государственного сектора;

предприятий, организаций и учреждений, обладающих высокой общественной значимостью;

предприятий, организаций и учреждений, выполняющих мобилизационные задания.

"Правительство определяет необходимое для выполнения мобилизационных задач количество техники и транспорта, а затем распределяет это количество между обладминистрациями, а те — между районами и городами областного подчинения. После госадминистрации по поручению ТЦК передают лимиты нужного количества авто и другой техники между предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами", — отмечают в материале.

Однако мобилизовать транспорт можно только через ТЦК. Также владельцы автомобилей могут выбрать авто, которое пойдет на ВСУ, а которое оставит себе.

При изъятии автомобиля необходимо:

задокументировать техническое состояние и мобилизационную готовность автомобиля,

его окончательную (балансовую) стоимость;

независимую оценку транспортного средства (проводится по инициативе владельца и его средства).

Что будет с машиной после окончания войны

"Возвращение предприятиям, учреждениям и организациям транспортных средств и техники осуществляется воинскими частями (подразделениями), учреждениями и организациями военных формирований, для удовлетворения потребностей которых они привлекались, в течение 30 календарных дней с даты объявления демобилизации через территориальные центры комплектования и социальной поддержки, которые осуществили такое привлечение", — говорится в вышеупомянутом Положении.

Поэтому руководители предприятий, учреждений и организаций имеют право обратиться к военкоматам, где нужно написать заявление для возвращения автомобиля.

Напомним, вручая повестку военнообязанным, работники ТЦК запрещают фиксировать весь этот процесс на видео. Однако адвокаты, напротив, советуют вести съемку на случай, если военнослужащие нарушат права.