Стало відомо, в кого можуть вилучити автомобіль на потреби ЗСУ

Авто для ЗСУ. Ілюстративне фото: google

В Україні під час дії воєнного стану в громадян, підприємств, органів влади та самоврядування можуть забрати автівки на потреби ЗСУ. Проте є особи та установи, в яких не мають права вилучити автомобіль.

Про це повідомляється в законі "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо військово-транспортного обов’язку", пише "Апостроф".

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Порядок мобілізації транспортних засобів регулюється положенням про військово-транспортний обов'язок, який затверждений постановою Уряду від 28 грудня 2000 року № 1921.

Кожного квартару Міністерство внутрішніх справ подає до військкоматів інформацію щодо реєстрації переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, власниками яких є підприємства, установи та організації, що можуть передати на потреби Збройних Сил України та інших військових формувань впродовж воєнного стану.

Хто не підпадає під мобілізацію транспорту

В кого не можна вилучити автівки:

дипломатичних та консульських установ інших держав;

представництв міжнародних та іноземних організацій;

іноземців та людей, які взагалі не мають громадянства;

банків державного сектору;

підприємств, організацій та установ, які мають високу суспільну значущість;

підприємств, організацій та установ, які виконують мобілізаційні завдання.

"Уряд визначає необхідну для виконання мобілізаційних завдань кількість техніки й транспорту, а потім розподіляє цю кількість між обладміністраціями, а ті — між районами й містами обласного підпорядкування. Опісля держадміністрації за дорученням ТЦК передають ліміти потрібної кількості авто й іншої техніки між підприємствами, організаціями, установами та громадянами", — зазначають у матеріалі.

Проте мобілізувати транспорт можна лише через ТЦК. Також власники автомобілів мають змогу обрати авто, яке піде на ЗСУ, а яке залишить собі.

Під час вилучення автівки необхідно:

задокументувати технічний стан та мобілізаційну готовність автомобіля,

його залишкову (балансову) вартість;

незалежну оцінку транспортного засобу (проводиться за ініціативою власника та його коштом).

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"Повернення підприємствам, установам та організаціям транспортних засобів і техніки здійснюється військовими частинами (підрозділами), установами та організаціями військових формувань, для задоволення потреб яких вони залучалися, протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які здійснили таке залучення", — йдеться вищезазначеному Положенні.

Тому очільники підприємств, установ та організацій мають право звернутися до військкоматів, де потрібно написати заяву для повернення автомобіля.

Нагадаємо, вручаючи повістку військовозобов'язаним, працівники ТЦК забороняють фіксувати весь цей процес на відео. Однак адвокати, навпаки, радять вести зйомку на випадок, якщо військкоми порушать права.