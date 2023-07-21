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Сотрудников украинских военкоматов будут проверять: детали

21 июля 2023 22:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - вводятся проверки сотрудников военкоматов
Сотрудники военкомата. Фото: notagroup
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После ряда коррупционных скандалов, связанных с деятельностью военкоматов, украинские органы решили провести масштабные проверки. В рамках этой инициативы, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверит сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной помощи.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков.

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По словам Новикова, НАПК планирует изучить имущественное положение и финансовые потоки не только руководителей Территориальных центров комплектования и социальной помощи, но и их ближайших родственников. В список лиц для проверки входят родители, дети, братья и сестры сотрудников.

Первоочередное внимание будет уделено региональным ТЦК, после чего проверки распространятся на местные военные комиссариаты. Агентство намерено исследовать жизненный уровень не только высших руководителей центров, но и ответственных за различные секторы, отделы и управления внутри структуры.

Напомним, что в Украине с 1 августа будут действовать новые правила мобилизации. Так, предполагается, что будут выдавать три вида повесток.

Также мы писали, что в Чернигове в ТЦК (Территориальный центр комплектования) содержали адвоката, пришедшего оказать юридическую помощь своему клиенту. Он приехал туда, чтобы подать документы.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения в Украину идет общая мобилизация. За последние полтора года в медийном пространстве неоднократно разгорались скандалы, связанные с незаконным призывом граждан.

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