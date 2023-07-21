Мобілізація в Україні - запроваджуються перевірки співробітників військкоматів

Співробітники військкомату. Фото: notagroup

Після низки корупційних скандалів, пов'язаних із діяльністю військкоматів, українські органи вирішили провести масштабні перевірки. У рамках цієї ініціативи Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) перевірить співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної допомоги.

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

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Перевірка співробітників військкоматів

За словами Новікова, НАЗК планує вивчити майновий стан та фінансові потоки не лише керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної допомоги, а і їхніх найближчих родичів. До списку осіб для перевірки входять батьки, діти, брати та сестри співробітників.

Першочергову увагу буде приділено регіональним ТЦК, після чого перевірки поширяться на місцеві військові комісаріати. Агентство має намір дослідити життєвий рівень не лише вищих керівників центрів, а й відповідальних за різні сектори, відділи та управління усередині структури.

Нагадаємо, що в Україні з 1 серпня діятимуть нові правила мобілізації. Так, передбачається, що видаватимуть три види повісток.

Також ми писали, що у Чернігові у ТЦК (Територіальний центр комплектування) утримували адвоката, який прийшов надати юридичну допомогу своєму клієнтові. Він приїхав туди, щоби подати документи.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну йде спільна мобілізація. За останні півтора року в медійному просторі неодноразово спалахували скандали, пов'язані з незаконним закликом громадян.