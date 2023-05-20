Собеседование для мужчин: как его проводят при выезде из Украины
Пока в Украине идет война и объявленно военное положение мужчинам выезд за границу ограничен. Только определенные категории могут покинуть страну.
Правда, и их на границе ждет дополнительное собеседование. Пограничники у них проверят документы и при необходимости поставят несколько вопросов. Об этом пишет издание РБК-Украина.
Адвокат компании Nota Group Антон Маринич рассказал все подробности. По его словам, могут задать обычные вопросы:
- Например, спросить у отца троих детей их имена. И если такой отец путается в ответе, это может вызвать подозрение.
- Также могут уточнять сведения из документов о группе инвалидности и ее причине.
Во время этого разговора можно определить, что лицо предоставило правдивые документы и єтого достаточно для пропуска за пределы Украины.
Такое собеседование может быть совсем коротким и длиться 10-15 минут.
Необходимые для выезда документы:
- загранпаспорт;
- военный билет (временное удостоверение военнообязанного), в котором есть результаты заключения военно-врачебной комиссии;
- заключение военно-врачебной комиссии о признании временно непригодным к воинской службы по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев.
Напомним, государственная пограничная служба Украины сменила основные правила для выезда за границу с животными. Для этого необходимо иметь специальные документы. Отмечается, одно из главных правил — наличие чипования и вакцинация животного против бешенства. Идентификация должна быть сделана раньше вакцинации.