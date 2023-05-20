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Собеседование для мужчин: как его проводят при выезде из Украины

20 мая 2023 23:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Собеседование для мужчин: как его проводят при выезде из Украины
Пункт пропуска. Фото: МВД Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Пока в Украине идет война и объявленно военное положение мужчинам выезд за границу ограничен. Только определенные категории могут покинуть страну.

Правда, и их на границе ждет дополнительное собеседование. Пограничники у них проверят документы и при необходимости поставят несколько вопросов. Об этом пишет издание РБК-Украина.

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Адвокат компании Nota Group Антон Маринич рассказал все подробности. По его словам, могут задать обычные вопросы:

  • Например, спросить у отца троих детей их имена. И если такой отец путается в ответе, это может вызвать подозрение.
  • Также могут уточнять сведения из документов о группе инвалидности и ее причине.

Во время этого разговора можно определить, что лицо предоставило правдивые документы и єтого достаточно для пропуска за пределы Украины.

Такое собеседование может быть совсем коротким и длиться 10-15 минут.

Необходимые для выезда документы:

  • загранпаспорт;
  • военный билет (временное удостоверение военнообязанного), в котором есть результаты заключения военно-врачебной комиссии;
  • заключение военно-врачебной комиссии о признании временно непригодным к воинской службы по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев.

Напомним, государственная пограничная служба Украины сменила основные правила для выезда за границу с животными. Для этого необходимо иметь специальные документы. Отмечается, одно из главных правил — наличие чипования и вакцинация животного против бешенства. Идентификация должна быть сделана раньше вакцинации.

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