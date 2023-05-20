Співбесіда для чоловіків: як її проводять при виїзді з України
Поки в Україні триває війна і оголошений воєнний стан чоловікам виїзд за кордон обмежений. Лише певні категоріі можуть залишити країну.
Щоправда, і їх на кордоні чекає додаткова співбесіда. Прикордонники у них перевірять документи і за потреби поставлять кілька питань. Про це пише видання РБК-Україна.
Адвокат компанії Nota Group Антон Маринич розповів усі подробиці.
За його словами, можуть поставити звичайні питання:
- Наприклад, запитуючи у батька трьох дітей їх імена. І якщо такий батько плутається у відповіді, це вже може виккликати підозру.
- Також можуть уточнювати відомості з документів про групу інвалідності та її причину.
Під час цієї розмови можна визначити, що особа надала правдиві документи і їх достатньо для пропуску за межі України.
Така співбесіда може бути зовсім короткою і тривати 10-15 хвилин.
Необхідні для виїзду документи:
- закордонний паспорт;
- військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного), у якому є результати висновку військово-лікарської комісії;
- висновок військово-лікарської комісії про визнання тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців.
Нагадаємо, державна прикордонна служба України змінила основні правила для виїзду за кордон з тваринами. Для цього потрібно мати спеціальні документи. Зазначається, одне з найголовніших правил — це наявність чіпування та вакцинація тварини проти сказу. Ідентифікація повинна бути зроблена раніше, ніж вакцинація.