Співбесіда для чоловіків: як її проводять при виїзді з України

Пункт пропуску. Фото: МВС України

Поки в Україні триває війна і оголошений воєнний стан чоловікам виїзд за кордон обмежений. Лише певні категоріі можуть залишити країну.

Щоправда, і їх на кордоні чекає додаткова співбесіда. Прикордонники у них перевірять документи і за потреби поставлять кілька питань. Про це пише видання РБК-Україна.

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За його словами, можуть поставити звичайні питання:

Наприклад, запитуючи у батька трьох дітей їх імена. І якщо такий батько плутається у відповіді, це вже може виккликати підозру.

Також можуть уточнювати відомості з документів про групу інвалідності та її причину.

Під час цієї розмови можна визначити, що особа надала правдиві документи і їх достатньо для пропуску за межі України.

Така співбесіда може бути зовсім короткою і тривати 10-15 хвилин.

Необхідні для виїзду документи:

закордонний паспорт;

військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного), у якому є результати висновку військово-лікарської комісії;

висновок військово-лікарської комісії про визнання тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців.

Нагадаємо, державна прикордонна служба України змінила основні правила для виїзду за кордон з тваринами. Для цього потрібно мати спеціальні документи. Зазначається, одне з найголовніших правил — це наявність чіпування та вакцинація тварини проти сказу. Ідентифікація повинна бути зроблена раніше, ніж вакцинація.