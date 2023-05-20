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Співбесіда для чоловіків: як її проводять при виїзді з України

20 травня 2023 23:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Співбесіда для чоловіків: як її проводять при виїзді з України
Пункт пропуску. Фото: МВС України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Поки в Україні триває війна і оголошений воєнний стан чоловікам виїзд за кордон обмежений. Лише певні категоріі можуть залишити країну. 

Щоправда, і їх на кордоні чекає додаткова співбесіда. Прикордонники у них перевірять документи і за потреби поставлять кілька питань. Про це пише видання РБК-Україна.

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За його словами, можуть поставити звичайні питання: 

  • Наприклад, запитуючи у батька трьох дітей їх імена. І якщо такий батько плутається у відповіді, це вже може виккликати підозру.
  • Також можуть уточнювати відомості з документів про групу інвалідності та її причину.

Під час цієї розмови можна визначити, що особа надала правдиві документи і їх достатньо для пропуску за межі України.

Така співбесіда може бути зовсім короткою і тривати 10-15 хвилин.

Необхідні для виїзду документи:

  • закордонний паспорт;
  • військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного), у якому є результати висновку військово-лікарської комісії;
  • висновок військово-лікарської комісії про визнання тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців.

Нагадаємо, державна прикордонна служба України змінила основні правила для виїзду за кордон з тваринами. Для цього потрібно мати спеціальні документи. Зазначається, одне з найголовніших правил — це наявність чіпування та вакцинація тварини проти сказу. Ідентифікація повинна бути зроблена раніше, ніж вакцинація.

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