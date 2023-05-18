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Виїзд за кордон тимчасово непридатних чоловіків: що варто врахувати

18 травня 2023 07:11
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Чи можуть тимчасово непридатні до служби виїхати за кордон — пояснення ДПСУ
Виїзд за кордон під час воєнного стану. Фото: ДПСУ
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В України вже понад рік військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за межі країни. Проте існує ряд винятків, коли право перетнути кордон надається. Зокрема, це стосується тимчасово непридатних до військової служби чоловіків. 

На офіційному сайті Державної прикордонної служби України (ДПСУ) розкрили нюанси виїзду даної категорії громадян. 

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Виїзд за кордон тимчасово непридатних до служби — важливі нюанси

Згідно з аб. 3 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Таким чином тимчасово непридатні до військової служби можуть виїхати за межі держави за умови наявності відповідних документів.

Необхідні для виїзду документи:

  • закордонний паспорт;
  • військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного), у якому є результати висновку військово-лікарської комісії;
  • висновок військово-лікарської комісії про визнання тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців.

Важливо: при такому статусі обов’язковим є проходження повторної військово-лікарської комісії, тобто термін перебування за кордоном є обмеженим.

 

Виїзд за кордон тимчасово непридатних до служби — важливі нюанси
Перевірка документів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Тимчасова непридатність до служби — що означає

Вийськово-лікарська комісія (ВЛК), яка є обов'язковою для кожного військовозобов'язаного, визначає, чи придатна особа до несення служби в лавах ЗСУ. 

Відповідно, лише під час військово-лікарської комісії фахівці можуть винести вердикт про тимчасову непридатність чоловіка до військової служби.

Цей статус автоматично звільняє особу від мобілізації та призову, проте зобов’язує кожні шість місяців проходити ВЛК.

Якщо під час проходження лікарів комісія вирішить, що чоловік здоровий, йому призначать статус "Придатний до служби". Відповідно, особу можуть мобілізувати.

 

Тимчасова непридатність до служби — що означає
Військово-лікарська комісія. Фото: google.com

Раніше ми розповідали, чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну.

Нагадаємо, ми писали, чи може виїхати за кордон чоловік з двома дітьми та вагітною дружиною. 

Також ми повідомляли, з якою групою інвалідності можливо виїхати за кордон та які документи необхідно мати. 

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