Могут ли временно непригодные к службе уехать за границу — объяснение ГПСУ

Выезд за границу временно непригодных мужчин: что следует учесть
В Украине уже более года военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за пределы страны. Однако существует ряд исключений, когда право пересечь границу предоставляется. В частности, это касается временно непригодных для военной службы мужчин.
На официальном сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) раскрыли нюансы выезда данной категории граждан.
Выезд за границу временно непригодных к службе — важные нюансы
Согласно аб. 3 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).
Таким образом, временно непригодные к военной службе могут выехать за пределы государства при наличии соответствующих документов.
Необходимые для выезда документы:
- загранпаспорт;
- военный билет (временное удостоверение военнообязанного), в котором есть результаты заключения военно-врачебной комиссии;
- заключение военно-врачебной комиссии о признании временно непригодным к воинской службы по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев.
Важно: при таком статусе обязательно прохождение повторной военно-врачебной комиссии, то есть срок пребывания за границей ограничен.
Временная непригодность к службе — что значит
Военно-врачебная комиссия (ВВК), которая является обязательной для каждого военнообязанного, определяет, пригодно ли лицо к несению службы в рядах ВСУ.
Соответственно, только во время военно-врачебной комиссии специалисты могут вынести вердикт о временной непригодности мужчины к военной службе.
Этот статус автоматически освобождает человека от мобилизации и призыва, однако обязывает каждые шесть месяцев проходить ВЛК.
Если при прохождении врачей комиссия решит, что мужчина здоров, ему назначат статус "Пригодный к службе". Соответственно, личность может мобилизовать.
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