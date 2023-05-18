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Выезд за границу временно непригодных мужчин: что следует учесть

18 мая 2023 07:11
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Дмитрий Струк
Редактор
Могут ли временно непригодные к службе уехать за границу — объяснение ГПСУ
Выезд за границу во время военного положения. Фото: ГПСУ
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине уже более года военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за пределы страны. Однако существует ряд исключений, когда право пересечь границу предоставляется. В частности, это касается временно непригодных для военной службы мужчин.

На официальном сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) раскрыли нюансы выезда данной категории граждан.

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Выезд за границу временно непригодных к службе — важные нюансы

Согласно аб. 3 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Таким образом, временно непригодные к военной службе могут выехать за пределы государства при наличии соответствующих документов.

Необходимые для выезда документы:

  • загранпаспорт;
  • военный билет (временное удостоверение военнообязанного), в котором есть результаты заключения военно-врачебной комиссии;
  • заключение военно-врачебной комиссии о признании временно непригодным к воинской службы по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев.

Важно: при таком статусе обязательно прохождение повторной военно-врачебной комиссии, то есть срок пребывания за границей ограничен.

 

Выезд за границу временно непригодных к службе — важные нюансы
Проверка документов на границе Украины. Фото: ГНСУ

Временная непригодность к службе — что значит

Военно-врачебная комиссия (ВВК), которая является обязательной для каждого военнообязанного, определяет, пригодно ли лицо к несению службы в рядах ВСУ.

Соответственно, только во время военно-врачебной комиссии специалисты могут вынести вердикт о временной непригодности мужчины к военной службе.

Этот статус автоматически освобождает человека от мобилизации и призыва, однако обязывает каждые шесть месяцев проходить ВЛК.

Если при прохождении врачей комиссия решит, что мужчина здоров, ему назначат статус "Пригодный к службе". Соответственно, личность может мобилизовать.

 

Временная непригодность к службе — что значит
Военно-врачебная комиссия. Фото: google.com

Ранее мы рассказывали, могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.

Напомним, мы писали, может ли уехать за границу мужчина с двумя детьми и беременной женой.

Также мы сообщали, с какой группой инвалидности можно выехать за границу и какие документы необходимо иметь.

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