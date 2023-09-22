"Списывали" уклонистов: СБУ задержала работников военкоматов за преступные схемы

Задержание работника одного из военкоматов в Украине. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали еще семь схем, которые помогали уклоняться от мобилизации. Они работали в разных областях нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Кого удалось задержать

Отмечается, что "на горячем" были разоблачены организаторы сделок, среди них есть работники военкоматов и сотрудник военно-врачебной комиссии.

За соответствующую оплату преступники оказывали "помощь" военнообязанным в уклонении от мобилизации и выезде мужчин за границу, используя поддельные документы или обходя контрольно-пропускные пункты.

Задержание злоумышленника. Фото: СБУ

"Стоимость таких "услуг" составляла от 500 до 8,5 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа побега за границу. Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальный выезд в страны Евросоюза более сотни потенциальных призывников", — говорится в сообщении.

Задержание злоумышленника. Фото: СБУ

Где были разоблачены злоумышленники

В столице СБУ задержала двух граждан одной из стран Южного Кавказа, занимавшихся продажей поддельных документов о многодетном отцовстве или волонтерской деятельности.

Задержание злоумышленника. Фото: СБУ

Кроме того, они выводили мужчин за границу, используя подготовленные лесные тропинки в Закарпатской области.

Во Львовской области военным контрразведчикам удалось задержать должностное лицо отделения рекрутинга и комплектования райвоенкомата. Она потребовала 17 тысяч долларов США с двух работников местного предприятия.

"В Ивано-Франковской области: задержан начальник одного из районных военкоматов. За взятки он "списывал" местных мужчин с военного учета по состоянию здоровья", — добавили в сообщении.

Преступные схемы должностных лиц

Также в Черкасской области сообщили о подозрении секретарю районной военно-врачебной комиссии, который "продавал" фиктивные справки о наличии "тяжелых" болезней. В этом ему помогал еще один врач ВВК.

"В Кировоградской области: задержан чиновник одного из райвоенкоматов, который в сговоре с членами ВВК подделывал медицинские заключения и продавал их военнообязанным. Кроме того, в Одесской области по материалам СБУ, 5,2 года тюрьмы получил делец, который пытался переправить за границу группу уклонистов вне пунктов пропуска", — отметили в пресс-службе СБУ.

Обыски у злоумышленников. Фото: СБУ

Напомним, в Украине продолжается военное положение и мобилизация, однако есть немало уклонистов, отказывающихся проходить военную службу. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине начато 7 312 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации.