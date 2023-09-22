"Списували" ухилянтів: СБУ затримала працівників військкоматів за злочинні схеми

Затримання працівника одного із військкоматів в Україні. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України ліквідували ще сім схем, які допомагали ухилятися від мобілізації. Вони працювали в різних областях нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Кого вдалося затримати

Зазначається, що "на гарячому" було викрито організаторів оборудок, серед них є працівники військкоматів та співробітник військово-лікарської комісії.

За відповідну оплату злочинці надавали "допомогу" військовозобов'язаним щодо уникнення мобілізації та виїзду чоловіків за кордон, використовуючи підроблені документи або обходячи контрольно-пропускні пункти.

Затримання зловмисника. Фото: СБУ

"Вартість таких "послуг" становила від 500 до 8,5 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі за кордон. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти нелегальному виїзду до країн Євросоюзу більше сотні потенційних призовників", — йдеться у повідомленні.

Затримання зловмисника. Фото: СБУ

Де було викрито зловмисників

У столиці СБУ затримала двох громадян однієї з країн Південного Кавказу, які займалися продажем підроблених документів про багатодітне батьківство або волонтерську діяльність.

Затримання зловмисника. Фото: СБУ

Крім того, вони виводили чоловіків за кордон, використовуючи підготовлені лісові стежки в Закарпатській області.

У Львівській області військовим контррозвідникам вдалося затримати посадовицю відділення рекрутингу та комплектування райвійськкомату. Вона вимагала 17 тисяч доларів США з двох працівників місцевого підприємства.

"В Івано-Франківській області: затримано начальника одного з районних військкоматів. За хабарі він "списував" місцевих чоловіків з військового обліку за станом здоров’я", — додали у повідомленні.

Злочинні схеми посадовців

Також у Черкаській області повідомили про підозру секретарю районної військово-лікарської комісії, який "продавав" фіктивні довідки щодо наявності "тяжких" хвороб. В цьому йому допомагав ще один лікар ВЛК.

"На Кіровоградщині: затримано посадовця одного із райвійськкоматів, який у змові з членами ВЛК підробляв медичні висновки і продавав їх військовозобов’язаним. Крім того, на Одещині за матеріалами СБУ 5,2 року тюрми отримав ділок, який намагався переправити за кордон групу ухилянтів поза пунктами пропуску", — зазначили у пресслужбі СБУ.

Обшуки у зловмисників. Фото: СБУ

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та мобілізація, однак є чимало ухилянтів, які відмовляються проходити військові службу. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення в Україні розпочато 7 312 кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову за мобілізацією.