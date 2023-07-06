Шмигаль рассказал, как изменится процедура призыва по окончании войны

Денис Шмыгаль. Фото: телеграмм-канал премьер-министра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после окончания войны в нашем государстве не будет призыва, который есть сейчас, Украина создаст профессиональную армию и сформирует два компонента резерва. По его словам, первоочередной задачей является завершение перехода сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

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Участники обсуждения

Шмыгаль провел совещание с:

вице-премьер-министром Михаилом Федоровым,

секретарем СНБО Алексеем Даниловым,

министрами Алексеем Резниковым, Игорем Клименко, Александром Камышиным,

представителями ВСУ по реформе безопасности и обороны "Украинский щит".

Что изменится после войны

"Украинская армия на поле боя доказала, что является одной из сильнейших в мире. После завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные должны будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям", — подчеркнул премьер-министр.

По словам Шмыгаля, еще одним компонентом Новой украинской армии есть развитие военно-промышленного комплекса.

Создание новой системы

"Украина уже активно наращивает производство оружия и техники. Более того, запускаем новые программы и проекты. Частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе. Будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международными партнерами и долгосрочное бюджетное планирование", — добавил он.

Кроме того, обсуждался вопрос военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления.

Напомним, повестки на улицах будут раздаваться и дальше, вплоть до завершения действия режима военного положения в Украине. Сейчас он продлится до 18 августа с возможностью продления еще на 90 дней.