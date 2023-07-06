Шмигаль розповів, як зміниться процедура призову після закінчення війни

Денис Шмигаль. Фото: телеграм-канал прем'єр-міністра

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після закінчення війни в нашій державі не буде призову, який є зараз, Україна створить професійну армію та сформує два компоненти резерву. За його словами, першочерговим завданням є завершення переходу Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Учасники обговорення

Шмигаль провів нараду з:

віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим,

секретарем РНБО Олексієм Даніловим,

міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним,

представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони "Український щит".

Що зміниться після війни

"Українська армія на полі бою довела, що є однією з найсильніших у світі. Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями", — наголосив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, ще одним компонентом Нової української армії є розвиток воєнно-промислового комплексу.

Створення нової системи

"Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування", — додав він.

Крім того, обговорювалося питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.

Нагадаємо, повістки на вулицях будуть роздаватися і надалі, аж до завершення дії режиму воєнного стану в Україні. Зараз він триває до 18 серпня з можливістю продовження ще на 90 днів.