Шмигаль розповів, як зміниться процедура призову після закінчення війни
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після закінчення війни в нашій державі не буде призову, який є зараз, Україна створить професійну армію та сформує два компоненти резерву. За його словами, першочерговим завданням є завершення переходу Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Учасники обговорення
Шмигаль провів нараду з:
- віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим,
- секретарем РНБО Олексієм Даніловим,
- міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним,
- представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони "Український щит".
Що зміниться після війни
"Українська армія на полі бою довела, що є однією з найсильніших у світі. Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями", — наголосив прем'єр-міністр.
За словами Шмигаля, ще одним компонентом Нової української армії є розвиток воєнно-промислового комплексу.
Створення нової системи
"Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування", — додав він.
Крім того, обговорювалося питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.
Нагадаємо, повістки на вулицях будуть роздаватися і надалі, аж до завершення дії режиму воєнного стану в Україні. Зараз він триває до 18 серпня з можливістю продовження ще на 90 днів.