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Шмигаль розповів, як зміниться процедура призову після закінчення війни

6 липня 2023 15:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Шмигаль розповів, як зміниться процедура призову після закінчення війни
Денис Шмигаль. Фото: телеграм-канал прем'єр-міністра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після закінчення війни в нашій державі не буде призову, який є зараз, Україна створить професійну армію та сформує два компоненти резерву. За його словами, першочерговим завданням є завершення переходу Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. 

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Учасники обговорення

Шмигаль провів нараду з:

  • віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим,
  • секретарем РНБО Олексієм Даніловим,
  • міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним,
  • представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони "Український щит".

Що зміниться після війни

"Українська армія на полі бою довела, що є однією з найсильніших у світі. Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями", — наголосив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, ще одним компонентом Нової української армії є розвиток воєнно-промислового комплексу.

Створення нової системи

"Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування", — додав він.

Крім того, обговорювалося питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.

Нагадаємо, повістки на вулицях будуть роздаватися і надалі, аж до завершення дії режиму воєнного стану в Україні. Зараз він триває до 18 серпня з можливістю продовження ще на 90 днів.

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