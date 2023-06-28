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Работников Черниговского ТЦК "вооружили" нагрудными камерами: детали

28 июня 2023 04:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Работников Черниговского ТЦК "вооружили" нагрудными камерами: детали
Военный держит в руках военный билет. Фото: zn.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Работники Черниговского ТЦК и СП патрулируют улицы с нагрудными камерами, которые снимают то, что происходит во время дежурства. Таким образом, фиксирование событий на боди-камере должно предотвратить возникновение конфликтов между работниками военкоматов и военнообязанными.

Об этом говорится в эфире Киев24.

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Так, утром в Чернигове военнослужащие получают инструктаж, экипируются боди-камерами и отправляются на патрулирование, целью которого является проверка всех потенциальных призывников. В частности, работники ТЦК проверяют стали ли военнослужащие на военный учет, выясняют все нюансы и выписывают учетную повестку.

Отмечается также, что получение учетной повестки еще не означает призыва в армию, а только приглашение в ТЦК и СП для зачисления на учет или уточнения личной информации перед прохождением военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Кроме того, военные рассказывают, что реакция людей на повестки разная, иногда это может приводить к острым конфликтам, поэтому работники Черниговского ТЦК были оборудованы нагрудными камерами. По окончании смены камеры сдаются, а записи просматриваются.

Напомним, что недавно в некоторых регионах Украины появились приказы ТЦК о мобилизации, согласно которым военнообязанные мужчины должны были прибыть в военкомат в течение 10 дней. После этого соответствующие приказы начали активно обсуждать в сети.

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