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Працівників Чернігівського ТЦК "озброїли" нагрудними камерами: деталі

28 червня 2023 04:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Працівників Чернігівського ТЦК "озброїли" нагрудними камерами: деталі
Військовий тримає в руках військовий квиток. Фото: zn.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Працівники Чернігівського ТЦК та СП патрулюють вулиці з нагрудними камерами, які фільмують те, що діється під час чергування. Таким чином, фіксування подій на боді-камеру повинно запобігти виникненню конфліктів між працівниками військкоматів та військовозобов'язаними.

Про це йдеться в ефірі Київ24.

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Так, вранці в Чернігові військовослужбовці отримують інструктаж, екіпіруються боді-камерами і вирушають на патрулювання, метою якого є перевірка всіх потенційних призовників. Зокрема, працівники ТЦК перевіряють чи стали військовослужбовці на військовий облік, з'ясовують усі нюанси та виписують облікову повістку.

Зазначається також, що отримання облікової повістки ще не означає призову до армії, а лише запрошення до ТЦК та СП для зарахування на облік або для уточнення особистої інформації перед проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК).

Крім того, військові розповідають, що реакція людей на повістки різна, іноді це може призводити до гострих конфліктів, тому працівники Чернігівського ТЦК були оснащені нагрудними камерами. Після закінчення зміни камери здаються, а записи переглядаються.

Нагадаємо, що нещодавно у деяких регіонах України з'явилися накази ТЦК про мобілізацію, згідно з якими військовозобов'язані чоловіки повинні були прибути до військкомату впродовж 10 днів. Після того відповідні накази почали активно обговорювати у мережі. 

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