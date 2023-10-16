Что делать, если повестку принесли оккупанты — подробная инструкция для украинцев

Повестку вручают оккупанты? Украинцам объяснили, что делать, чтобы сберечь жизнь
В России идет теневая мобилизация, десятки тысяч людей "загребают" в армию и отправляют в Украину на смерть. Да и на этом страна-агрессор не останавливается, российские захватчики активно раздают повестки украинским мужчинам на оккупированных территориях.
Что делать гражданам Украины в таком случае и как не попасть в армию оккупантов, рассказали специалисты на портале Центра национального сопротивления.
Отмечается, что далеко не все жители оккупированных территорий покинули свои дома, поэтому сейчас они рискуют попасть в армию России.
"Если человеку вручили повестку и у него нет возможности выехать с оккупированных территорий на подконтрольную Украине или же спрятаться, стоит воспользоваться государственным украинским проектом для сдачи в плен "Хочу жить", — говорится в сообщении.
Повестка от оккупантов — что должны делать украинцы
Чтобы спастись от российской мобилизации, жителям оккупированной территории необходимо заранее связаться с операторами "горячей линии" или зарегистрироваться в проекте "Хочу жить" через чат-бот в Telegram.
Кроме этого, такому украинцу следует запастись средством связи, а при благоприятном случае на линии фронта договориться о добровольной и безопасной сдаче в плен самому или всем подразделением.
"Главное — найти способ сообщить украинским Силам обороны и спецслужбам о своих намерениях!", — советуют в Центре.
Для связи через Telegram и WhatsApp можно воспользоваться следующими номерами:
- +380 95 68 86 888;
- +380 93 68 86 888;
- +380 97 68 86 688.
Для звонков:
- +380 44 35 08 917;
- 688 (только из украинских номеров).
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