Что делать, если повестку принесли оккупанты — подробная инструкция для украинцев

Российские оккупанты на захваченных территориях Украины. Фото: Getty Images

В России идет теневая мобилизация, десятки тысяч людей "загребают" в армию и отправляют в Украину на смерть. Да и на этом страна-агрессор не останавливается, российские захватчики активно раздают повестки украинским мужчинам на оккупированных территориях.

Что делать гражданам Украины в таком случае и как не попасть в армию оккупантов, рассказали специалисты на портале Центра национального сопротивления.

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Отмечается, что далеко не все жители оккупированных территорий покинули свои дома, поэтому сейчас они рискуют попасть в армию России.

"Если человеку вручили повестку и у него нет возможности выехать с оккупированных территорий на подконтрольную Украине или же спрятаться, стоит воспользоваться государственным украинским проектом для сдачи в плен "Хочу жить", — говорится в сообщении.

Повестка от оккупантов — что должны делать украинцы

Чтобы спастись от российской мобилизации, жителям оккупированной территории необходимо заранее связаться с операторами "горячей линии" или зарегистрироваться в проекте "Хочу жить" через чат-бот в Telegram.

Кроме этого, такому украинцу следует запастись средством связи, а при благоприятном случае на линии фронта договориться о добровольной и безопасной сдаче в плен самому или всем подразделением.

"Главное — найти способ сообщить украинским Силам обороны и спецслужбам о своих намерениях!", — советуют в Центре.

Для связи через Telegram и WhatsApp можно воспользоваться следующими номерами:

+380 95 68 86 888;

+380 93 68 86 888;

+380 97 68 86 688.

Для звонков:

+380 44 35 08 917;

688 (только из украинских номеров).

Ранее мы сообщали, сколько человек в оккупированном Крыму планируют мобилизовать в ряды ВС РФ.

Напомним, мы писали, городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты похитили тысячи гражданских жителей.

Также мы рассказывали, что в Мелитополе враг заставляет оформлять российские паспорта детям.