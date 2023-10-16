Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Повестку вручают оккупанты? Украинцам объяснили, что делать, чтобы сберечь жизнь arrow

Повестку вручают оккупанты? Украинцам объяснили, что делать, чтобы сберечь жизнь

16 октября 2023 23:13
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Что делать, если повестку принесли оккупанты — подробная инструкция для украинцев
Российские оккупанты на захваченных территориях Украины. Фото: Getty Images
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В России идет теневая мобилизация, десятки тысяч людей "загребают" в армию и отправляют в Украину на смерть. Да и на этом страна-агрессор не останавливается, российские захватчики активно раздают повестки украинским мужчинам на оккупированных территориях.

Что делать гражданам Украины в таком случае и как не попасть в армию оккупантов, рассказали специалисты на портале Центра национального сопротивления.

Читайте также:

Отмечается, что далеко не все жители оккупированных территорий покинули свои дома, поэтому сейчас они рискуют попасть в армию России.

"Если человеку вручили повестку и у него нет возможности выехать с оккупированных территорий на подконтрольную Украине или же спрятаться, стоит воспользоваться государственным украинским проектом для сдачи в плен "Хочу жить", — говорится в сообщении.

Повестка от оккупантов — что должны делать украинцы

Чтобы спастись от российской мобилизации, жителям оккупированной территории необходимо заранее связаться с операторами "горячей линии" или зарегистрироваться в проекте "Хочу жить" через чат-бот в Telegram.

Кроме этого, такому украинцу следует запастись средством связи, а при благоприятном случае на линии фронта договориться о добровольной и безопасной сдаче в плен самому или всем подразделением.

"Главное — найти способ сообщить украинским Силам обороны и спецслужбам о своих намерениях!" советуют в Центре.

Для связи через Telegram и WhatsApp можно воспользоваться следующими номерами:

  • +380 95 68 86 888;
  • +380 93 68 86 888;
  • +380 97 68 86 688.

Для звонков:

  • +380 44 35 08 917;
  • 688 (только из украинских номеров).

Ранее мы сообщали, сколько человек в оккупированном Крыму планируют мобилизовать в ряды ВС РФ.

Напомним, мы писали, городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты похитили тысячи гражданских жителей.

Также мы рассказывали, что в Мелитополе враг заставляет оформлять российские паспорта детям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

None

Выборы в Польше: что изменится в отношениях страны с ЕС и Украиной

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз